做錯小心漏財！「舊錢母」擺放7位置最適合　命理師揭3地雷勿踩

▲竹山紫南宮發送的發財錢母。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

送走了虎虎生豐的虎年，迎來祥和平安、繁榮興旺的兔年，在春節連假期間，許多人都會到各大廟宇走春拜拜沾沾喜氣，甚至是排隊搶拿寺廟所推出的招財化煞「錢母」，不過，拿了新錢母，「舊錢母」該怎麼處理呢？對此，命理專家楊登嵙分享了7個適合擺放舊錢母的位置，以及3大相關禁忌，提醒民眾別觸犯。

建議擺放舊錢母的位置：

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一、擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

二、擺放在神龕上。

三、擺放在保險箱上。

四、擺放在保險箱內。

五、擺放在辦公桌上，將錢母放在生財工具上，工作內容以電話行銷為主，則可將錢母黏貼在電話上；文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。

六、擺放在收銀台上。

七、舊錢母12生肖越多越齊全，合起來的力量更大，12生肖齊全旺財化煞力量更大。

▲保管錢母有三大禁忌，千萬要小心。

舊錢母的禁忌：

一、不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

二、不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！

三、舊錢母與自己生肖相沖，不可攜帶在身上，例如去年虎年舊錢母，虎猴生肖相沖，屬猴生肖的人就不要將舊錢母配帶在身上，可以擺放在財位、神龕、保險箱、收銀台。