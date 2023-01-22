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長期熬夜追劇「人會卡卡的」！7大擾亂自律神經NG行為你中幾個？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲長期熬夜追劇、睡前躺著滑手機，都會擾亂自律神經，整個人會變得「卡卡的」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者林育綾／綜合報導

「原子習慣」爆紅後，很多人還是常常做事拖拖拉拉、忘東忘西、上班混亂、下班持續焦慮、每天晚上熬夜追劇⋯等。日本職能治療師認為，這是因為生活中有太多看似理所當然的「傷腦小習慣」，長久下來會擾亂大腦和自律神經，降低做事效率，他分享透過微小習慣來建立「原子習慣腦」，終結「卡卡的人生」。

「職能治療師」菅原洋平（Yohei Sugawara）專門替各類腦傷患者進行復健，長期的實務經驗讓他領悟到，生活中各種不經意的小習慣，足以影響腦部運作。當大腦和身體之間的連結受阻，或是自律神經未能發揮正常機能時，自然會覺得「做什麼都卡卡的」，不但缺乏效率，長久下來還可能影響整體人生規劃。

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▲▼遠距上班,居家上班。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲進辦公室打開電腦後，第一件事就收發EMAIL，可能也會擾亂自律神經。（圖／取自免費圖庫pexels）

他舉出7種常見的NG習慣，包括：「上班通勤時，會在手機上把所有的網路新聞都讀過一遍」、「進辦公室打開電腦後，第一件事就是收發EMAIL」、「行程表或備忘錄等全面無紙化，改用手機等3C產品管理」、「想買東西時，會上網搜尋暢銷商品或熱銷排行榜」、「晚上會一邊回顧當天發生的事，一邊寫日記」、「半夜睡不著時，會習慣性地躺在床上看書或滑手機」、「每到假日一定要補眠，為上班日養精蓄銳」，這些看似無傷大雅的行為，長期累積下來，容易阻礙大腦與身體連結、擾亂自律神經。

他在新書當中分享如何透過微小習慣，幫自己打造「原子習慣腦」，改掉壞習慣，建立更健康的人生。像是很多人經常熬夜追劇、看電視到忘記時間，該做的事全被耽擱，他建議，可以把電視遙控器改放在固定位置，而且「不要出現在視線範圍內」。

這是因為大腦會下達，「要找東西時，先從眼前可見的東西開始」的指令，如果人隨手就能抓到遙控器、手機，自然會一集接一集地看下去，因此阻斷這樣的行為，就是在替大腦進行心像練習，久而久之就能戒除此習慣。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲善用香氛、香水，刺激杏仁核與額葉內側，可以幫助保持專注。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

慶幸的是，至今已有多項腦科學理論可供依循，所以要改變日常習慣，就是在改變大腦。《換上原子習慣腦》書中收錄100種重建大腦與身體連結的原子習慣，並以腦科學為基礎說明其原理，讀者實際調整做法，就能改變「什麼都做不好」的自己，有效提高各項表現。許多情境在閱讀當下即可操作，簡單到令人驚嘆「原來這樣就可以了嗎！」

像是莫名焦躁、無法集中精神時，將腳掌平貼地面，就可刺激腦部的頂上小葉與工作記憶。居家上班老是摸魚時，可以刻意打造「辦公室情境」，以「心像練習」喚醒前饋機制。而手機通知不斷干擾工作、影響效率，可以善用香氛、香水，刺激杏仁核與額葉內側，保持專注。下班後仍為工作的事操心，可以簡單運動伸展肢體，刺激伽巴能神經元與血清素分泌。

《換上原子習慣腦》帶領讀者弄懂腦結構、打造全新行動習慣，戒斷追劇癮、提高專注力，掌握理想人生，該書也邀請曾任馬偕醫院、耕莘醫院精神科主治醫師邱玉京審定，繁體中文版由方言文化發行。

▲▼《換上原子習慣腦：弄懂腦結構、打造全新行動習慣；戒斷追劇癮、提高專注力，全盤掌握理想人生》（圖／方言文化）

▲《換上原子習慣腦：弄懂腦結構、打造全新行動習慣；戒斷追劇癮、提高專注力，全盤掌握理想人生》。（圖／方言文化）

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