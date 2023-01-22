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遛小孩好去處！慶城街爆萌「藤蔓森林」公園　爽玩曲型單槓太過癮

▲▼慶城公園。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲慶城公園。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

春節溜小孩好去處！隱身台北市松山慶城街的「慶城公園」，設有許多共融遊具，讓小朋友能在藤蔓綠森林綜合遊具組中一路闖關，挑戰如何爬過曲型單槓，體驗攀爬快感。公園內藤蔓綠森林主題設計，吸睛度十足，不僅能讓路過的人忍不住停下腳步狂拍，更能讓小孩玩到瘋掉捨不得回家。

慶城公園環境清幽、綠意盎然，除了常見的鳥類外，還看得到松鼠出沒，自然風光美不勝收。兒童遊戲場規劃結合地景，以綠樹造型為主視覺的鋪面設計，部分採用木屑，讓孩童可以更貼近自然，感受都市之中難能可貴的叢林生活。

▲▼慶城公園。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲以綠樹造型為主視覺的鋪面設計。

公園處黃淑如處長表示，公園處近年設計共融式遊戲場，除了考慮遊戲性外，也關心孩童如何在遊戲中學習挑戰自己，進一步達到肢體發展，例如藤蔓綠森林綜合遊具組的線狀攀爬路線，讓孩童手腳並用，挑戰不一樣類型的攀爬；單槓也設計為曲型，相較平面單槓，更具挑戰性，也更符合森林中樹木彎曲的感覺。

▲▼慶城公園。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲藤蔓綠森林綜合遊具組的線狀攀爬路線。
圓山所陳雅萍副主任表示，慶城公園遊戲場麻雀雖小五臟俱全，有「藤蔓綠森林綜合遊具組」、「共融式旋轉碗碟」、「曲型單槓」、「Q版造型搖搖樂」等，遊具兼具攀爬探索、旋轉、擺盪等不同功能，提供孩童不同的遊戲體驗、並可適當訓練孩童之肌肉及平衡感等。

▲▼慶城公園。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲共融式旋轉碗碟。

▲▼慶城公園。（圖／台北市政府工務局公園路燈工程管理處提供）

▲Q版造型搖搖樂。

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