重案回顧／派出所引爆炸彈原因曝！他想見女兒被拒　失控炸爛右手

記者陳韻如／新竹報導

新竹縣新湖分局新工派出所2022年7月7日發生一起恐怖案件！一名於姓男子在派出所內引爆俗稱「撒旦之母」的炸彈，於男右手長當場被炸爛，鮮血四處噴濺，所幸員警並未受到波及。於男此舉背後原因曝光，他因想探視3歲女兒而遭父親拒絕，他情緒當場失控，便持炸彈到派出所求助，沒想到卻因此將右手炸爛，最終只能截肢。

▲男子派出所引爆炸彈，嚇壞在場員警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，於男育有一名3歲女兒，因家庭因素交給父親扶養，案發當天他因想探視女兒，但遭到父親拒絕，而此後於父更是拒絕接聽電話，於男為此情緒激動，才拿著炸彈到派出所求助。

於男當時走進派出所便大喊，「我手上有爆裂物」，在場員警聽聞後大驚，不敢隨意靠近，只能站遠遠的安撫於男情緒，而於此同時，於男還在嘗試撥打電話給父親，兩人通話時越講越激動，突然「碰」的一聲，於男手中炸彈被引爆，他的右手也被炸得血肉模糊，鮮血四濺。

▲▼炸彈引爆後，男子右手被炸爛，痛苦倒地。（圖／記者黃宥寧翻攝）

於男倒地後地上留下濃稠血跡，警方見狀立刻衝上前去替他包紮，並通報119協助於男送醫，而他事後隨無生命危險，但右手確定救不回，必須截肢，為他的失控之舉付出慘痛代價。