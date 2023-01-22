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社會 社會焦點 保障人權

只是下班路過…遭小吃店闆娘飆罵肖仔　她手機蒐證開吉

▲一名女子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名女子下班時遭隔壁老闆娘出言侮辱，於是以手機蒐證提告。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北賴姓小吃店老闆娘與隔壁店家的陳姓女服務生，常因倒污水及廢水處理等問題，發生爭執，賴女2022年3月11日晚間，見陳女在店門口正要離開，竟以閩南語罵「肖仔」，見對方上前理論，還怒喊「沒文化不要走到我這邊來」、「沒文化啦」。台北地院審理後，依公然侮辱罪，處賴女罰金3千元，可易服勞役。

判決書指出，陳女與賴女都是做餐飲業，2人是鄰居，2間店之間僅隔1條水溝，陳女表示她們店收攤時，賴女經常跑來看水溝有無掃乾淨。事發當時，陳女將店內收拾好準備回家，看著手機經過賴女店門口時，不料被對方以「肖仔」辱罵，她馬上拿起手機錄影。

賴女於其所經營餐廳門口，罵陳女「肖仔」、「沒文化不要走到我這邊來」、「沒文化啦」等語，而「肖仔」是指身心狀況、精神不正常之人，衡諸社會民情，上開語彙，字面涵意均屬嘲諷、輕視，並使人難堪的侮辱性字句，用語鄙俗，悖於善良風俗，足使陳女聽聞後產生難堪、不快或羞辱之感。

法官判斷，賴女在餐廳門口，在大庭廣眾下罵陳女「肖仔」、「沒文化不要走到我這邊來」、「沒文化啦」等語，而「肖仔」是指身心狀況、精神不正常之人，衡諸社會民情，上開語彙，字面涵意均屬嘲諷、輕視，並使人難堪的侮辱性字句，用語鄙俗，悖於善良風俗，足使陳女聽聞後產生難堪、不快或羞辱之感。

法官認為，賴女與陳女間因廢水傾到水溝內及清潔等問題而有爭執，但並未理性解決糾紛，竟在公眾場合，以貶低的字眼辱罵陳女，且未與陳女達成和解，致其犯行所生危害未獲減輕，因此依公然侮辱罪，處賴女罰金3千元，可易服勞役，全案還可上訴。

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