來去「新竹走走」！　4條路線探索在地好味道

▲新竹縣政府打造旅遊品牌-新竹走走。（圖／記新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府近年積極打造深度文化旅遊體驗，推出「新竹走走」旅遊品牌，主打「味道」開啟一趟旅行，以不同視角，帶領遊客深度探索竹縣在地的好味道，去年起陸續推出關西、北埔、竹東、新埔等4條路線，深獲旅客青睞。今年將續推全新4條路線，期望以觀光軟實力，讓外來的旅客不僅欣賞竹縣好山好水，更能深度認識竹縣過往的歷史文化與當代價值。

新竹縣長楊文科指出，近來深度旅遊、體驗在地特色逐漸成為趨勢，因此縣府積極打造竹縣特色觀光品牌，挖掘13鄉鎮市獨有特色優勢，透過盤點潛力社區或店家，協助提升顧客服務流程，如手作體驗流程優化、輔導解說技巧等，與社區合作，將地方特色店家與產業融入小旅行，再輔以主題包裝串聯路線產業、地景與人文，朝向精緻旅遊方向前進，帶動社區的經濟。

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縣府交通旅遊處長游志祥表示，新竹縣的鄉鎮市都富有各自特色魅力，藉由「循味之旅」為主題，帶領遊客循在地的味、循家鄉的味，迄今累計4條路線，分別主打茶香的「關西走走」、稻香的「北埔走走」、客家傳統市場味道的「竹東走走」及香火味的「新埔走走」，兼具趣味與文化深度的解說，深受旅客青睞，除了桃竹苗地區外，更有近六成特地從台北、台中而來的民眾熱情參與。

此外，去年4條路線推出累積33團，吸引逾500人次報名參加，總遊客人次看似不多，但主要目的是希望透過深度的旅遊體驗，讓民眾認識竹縣、進而愛上竹縣，反覆的到竹縣旅遊體驗。游處長表示，如果說要創造100萬的旅遊人次，希望的是1萬人來100次，而不是100萬人來1次。

交通旅遊處指出，今年將延續「新竹走走」，帶領旅客走進其他鄉鎮市「循味」，有水圳青草香的竹北、茶菁香的峨眉、柑橘香的橫山與富含芬多精香的五峰，從城市到山林，讓旅客透過旅行深入在地人文、自然、耐人尋味的體驗，吸引觀光人潮同時帶動地方經濟。