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資策會聯手美玉姨！查核功能大升級　不實長輩圖訊息OUT

▲▼美玉姨與資策會共同研發圖片謠言AI辨識功能，聯手打擊詐騙與可疑訊息。（圖／資策會提供）

▲美玉姨與資策會共同研發圖片謠言AI辨識功能，聯手打擊詐騙與可疑訊息。（圖／資策會提供）

記者高兆麟／綜合報導

隨著通訊與傳播科技的創新，通訊軟體也可能會成為可疑訊息及詐騙訊息滋生的溫床。經濟部於2020年起便藉由科技專案的支持，發展AI數位信任鑑識技術，而資策會更以第三方角色，運用其AI技術協助可疑訊息查證機器人「美玉姨」推出「圖片謠言辨識」功能，強化不實訊息防堵戰力，幫助民眾擴大防詐的保護力！

可疑訊息查證機器人「美玉姨」是信任科技Gogolook（走著瞧股份有限公司）旗下產品，日前更獲中選會指名為識別不實法規資訊的工具。據美玉姨觀察，近年來有許多不法人士會將詐騙、農場文等可疑訊息，製作成帶有文字的圖片，以仿效長輩圖的形式企圖躲避查核工具的防守。為打擊此類詐騙與可疑訊息蔓延，Gogolook旗下可疑訊息查證機器人美玉姨聯手資策會推出全新「圖片謠言辨識」功能，引進資策會開發的「多模態訊息比對技術」解析民眾傳來的可疑圖片內容，再比對協作查核平台 Cofacts真的假的、台灣事實查核中心以及「MyGoPen｜麥擱騙」的查核資料庫，有效破解躲藏在圖片背後的可疑訊息！

參與美玉姨新功能開發合作的資策會軟體院陳棅易組長說明：「當圖片結合聳動文字，可疑訊息因視覺化而提高了民眾轉傳與閱讀的意願，使民眾不疑有他的向親友分享，加速詐騙與假訊息的傳散。美玉姨在國內已有穩定的用戶基礎與查核需求，我們非常開心能夠幫助美玉姨拓展通訊軟體中的防詐範圍，並積極參與打詐國家隊的行列中！」

美玉姨開發者徐曦表示：「感謝資策會的貢獻，讓美玉姨能夠更貼近民眾的日常防詐需求，即日起用戶只要在美玉姨聊天對話或群組中分享帶有可疑訊息的圖片，美玉姨即能比對多方查核資料庫，提供多元查證結果，減輕民眾對陌生圖片謠言的疑慮！」

事實上，資策會過去接受經濟部技術處委託，投入AI數位信任鑑識技術的研發，透過鏈結在地產學研能量，與國際組織進行技術交流合作，發展有效防堵各類型不實訊息生成、散播、重製及攻擊的技術，以科技能量助攻事實查核生態系的合作夥伴們導正錯誤訊息。

資策會更投入內部資源，持續耕耘AI事實查核科技領域，深入橫跨文字、影像、圖片、語音等不同訊息類型的辨識解析，形成一個整合式的多模態鑑識技術與解決方案。今年以來，資策會團隊並將此一核心技術擴大應用於不實違規廣告及電商詐騙訊息內容的自動化偵測，希望運用資策會第三方角色的能量，整合不同領域的事實查核/防詐服務專長的業者，打造國家級聯防體系，為社會帶來安定的力量。

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