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社會 社會焦點 保障人權

「移動式神主牌」不是車！醫療器材開上路　警籲多關心長輩安全

▲疑視覺死角！婦騎電動代步車遭捲拖板車車底　送醫中就不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲日前一名婦人騎電動代步車，疑視覺死角被捲進拖板車車底，送醫不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者游宗樺／台北報導

被網友戲稱為「移動式神主牌」的電動代步車，因駕駛多為年長者，速度不快加上有時未能注意周遭路況甚至違規行駛，常常釀成自己或他人傷害。警方表示，該型車輛屬於「醫療器材」，長者使用上路時，實務上會視為「行人」，因此需遵守行人的相關規範，同時宣導民眾，多關心家中長輩使用上路狀況，避免自己或他人受傷。

四輪電動代步車於衛福部公告內，屬於醫療器材中的「醫療用電動代步車」，為行動不便者的輔助器材，在警方執法的實務面上，多將駕駛這類電動車的駕駛人視為「行人」，依據《道路交通管理處罰條例》第78條，行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮；或不在劃設的人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道的道路不靠邊通行、擅自穿越車道等行為均可處500元罰鍰。

考量駕駛電動代步車者多為長者，警方為避免執法爭議，多以宣導優先，取締在後，但是該型電動代步車在路上肆意穿梭，不遵守交通規則甚或造成意外事故的印象，仍讓許多網友印象深刻，將其稱之為「移動式神主牌」，加上長者容易在事故中受傷，因此往往讓其他用路人避知唯恐不及。

警方表示，該型電動車應屬行人規範範疇，行人需遵守相關規定，除需遵守人行號誌外，更不能隨意跨越車道，甚或在車流中不顧風險任意穿梭。建議民眾除挑選醫療用電動代步車時，需要注意標章認證，並多提醒家中長輩，出外須隨時留意週遭狀況，避免造成自身或他人危害。

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