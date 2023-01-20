最慘暈船！科技新貴掏205萬替應召妹贖身　真相讓他心碎

▲陳姓援交妹以贖身等理由向男客詐騙205萬元。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

在內湖科技園區上班的李姓男子，1年多前透過色情業者結識20多歲的陳女，結果一試成主顧，又多次約出來性交易，後來陳女騙稱想從良，李男前後掏了205萬來替她「贖身」，結果發現錢根本都被拿去開毒趴，陳女被依詐欺取財罪判處1年徒刑，並分期償還李男損失。

根據判決書內容，李男在2021年9月間初次和陳女見面，約在沐蘭汽車旅館台北館，結果見陳女年輕貌美，讓他無法自拔，後續又多次約陳女在同一地點進行性交易。

陳女發現李男動了心，就開始說自己因為付不出阿公阿嬤的醫藥費才賣身，現在被人蛇集團控制，希望不要再過這種生活，李男一聽就把身上2萬元現金給她，隔天又匯款63萬元。

結果陳女在收到65萬元時，轉頭就和男友及友人到台北五星級酒店寒舍艾美開毒趴，沒想到當天被警方破門而入，陳女竟還假冒姊姊的名字應訊並在筆錄上簽名。

陳女後續又開口要錢，不知情的李男同年10月26日再提領140萬元現金到三軍總醫院親手交付後，就再也聯絡不上人，才驚覺自己受騙並向警方報案。

陳女2022年5月才被通緝到案，法官考量她坦承犯行，並與李男和解，約定分期賠償其損失，因此就詐欺取財罪判處1年徒刑，不得易科罰金，假冒姊姊名義簽名的部分，則依偽造文書罪判刑3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。