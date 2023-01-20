　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最慘暈船！科技新貴掏205萬替應召妹贖身　真相讓他心碎

▲位於桃園火車站鬧區前的老字號飯店葉姓父子檔，容留女子以「一樓一鳳」方式從事性交易，桃警持搜索票查獲花名「幻姬」等14名女子到案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳姓援交妹以贖身等理由向男客詐騙205萬元。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

在內湖科技園區上班的李姓男子，1年多前透過色情業者結識20多歲的陳女，結果一試成主顧，又多次約出來性交易，後來陳女騙稱想從良，李男前後掏了205萬來替她「贖身」，結果發現錢根本都被拿去開毒趴，陳女被依詐欺取財罪判處1年徒刑，並分期償還李男損失。

根據判決書內容，李男在2021年9月間初次和陳女見面，約在沐蘭汽車旅館台北館，結果見陳女年輕貌美，讓他無法自拔，後續又多次約陳女在同一地點進行性交易。

陳女發現李男動了心，就開始說自己因為付不出阿公阿嬤的醫藥費才賣身，現在被人蛇集團控制，希望不要再過這種生活，李男一聽就把身上2萬元現金給她，隔天又匯款63萬元。

結果陳女在收到65萬元時，轉頭就和男友及友人到台北五星級酒店寒舍艾美開毒趴，沒想到當天被警方破門而入，陳女竟還假冒姊姊的名字應訊並在筆錄上簽名。

陳女後續又開口要錢，不知情的李男同年10月26日再提領140萬元現金到三軍總醫院親手交付後，就再也聯絡不上人，才驚覺自己受騙並向警方報案。

陳女2022年5月才被通緝到案，法官考量她坦承犯行，並與李男和解，約定分期賠償其損失，因此就詐欺取財罪判處1年徒刑，不得易科罰金，假冒姊姊名義簽名的部分，則依偽造文書罪判刑3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

ET快訊
台灣人大鬧日本列車「指定席當自由席」　同鄉羞愧：熟悉的家鄉味
一圖看「春節三變天」！除夕初一回暖　初二寒流襲越晚越冷5℃
片場誤殺攝影指導　好萊塢男星亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨居翁車禍後只能爬　新北少年培力園扛矮桌陪他圍爐

「台版九號房」管理者爽賺4千萬收押　被害女肉片外流整形避風頭

最慘暈船！科技新貴掏205萬替應召妹贖身　真相讓他心碎

過年歡聚「賭博」母湯！去年查獲比例降　今年查緝方向曝

台南妹網路驚見「3年前私密照」崩潰　前男友傳5張：有一個不是妳

快訊／不想出門買東西　新店男「啞鈴爆頭弒父」遭收押

台74線驚悚連環撞！關鍵5秒影片曝光　小貨車慘翻180度連壓3車

嘉義汽車碰撞無照騎士「連環撞」！路邊牽車女過年前慘死

快訊／貨車司機噴余筱萍辣椒水　出派出所快閃「到法院跟她道歉」

余筱萍慘被噴辣椒水畫面曝光　警火速逮人：他離開不發一語

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

獨居翁車禍後只能爬　新北少年培力園扛矮桌陪他圍爐

「台版九號房」管理者爽賺4千萬收押　被害女肉片外流整形避風頭

最慘暈船！科技新貴掏205萬替應召妹贖身　真相讓他心碎

過年歡聚「賭博」母湯！去年查獲比例降　今年查緝方向曝

台南妹網路驚見「3年前私密照」崩潰　前男友傳5張：有一個不是妳

快訊／不想出門買東西　新店男「啞鈴爆頭弒父」遭收押

台74線驚悚連環撞！關鍵5秒影片曝光　小貨車慘翻180度連壓3車

嘉義汽車碰撞無照騎士「連環撞」！路邊牽車女過年前慘死

快訊／貨車司機噴余筱萍辣椒水　出派出所快閃「到法院跟她道歉」

余筱萍慘被噴辣椒水畫面曝光　警火速逮人：他離開不發一語

獨居翁車禍後只能爬　新北少年培力園扛矮桌陪他圍爐

TOYOTA Yaris今年第3季告別台灣！「60萬以下新車」僅剩這4款

春節爽放10天！初三國道車流恐爆天量「塞到半夜」　好走時段出爐

德魯里貨櫃運費指數本周跌3%　歐洲線減班太多需加價買艙

人物／挽袖扛國政　蘇貞昌在亂局中勉力讓台灣站穩腳步

旅行社總座過年出國首選　泰越入住五星酒店定點深度遊

2023年「3生肖」留意犯小人！TOP1太衝動惹禍　專家曝2轉運祕法

「台版九號房」管理者爽賺4千萬收押　被害女肉片外流整形避風頭

最慘暈船！科技新貴掏205萬替應召妹贖身　真相讓他心碎

過年老屋翻新迎好運！把握「5重點」財神降臨你家

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

余筱萍被噴辣椒水畫面曝　警火速逮人

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

台74線驚悚5車連環撞　關鍵5秒影片曝光

余筱萍與人口角　被潑灑不明液體

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

貨車司機噴余筱萍辣椒水：到法院跟她道歉

台南妹驚見「3年前私密照」瘋傳　怒告前男友

即／新北小黃司機腹部中刀　臟器外露喊：快救我

收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽變千萬富婆

快訊／不想去買東西　男啞鈴弒父收押

春節賭博母湯！北市警今年查緝方向曝

15元買2顆茶葉蛋還要找錢！超商店員傻眼

東海23師生爬波津加山　1人扭傷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

最美禮生真的脫光了！

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

余筱萍被噴辣椒水畫面曝　警火速逮人

嘉義汽車碰撞無照騎士！路邊牽車女無辜慘死

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面