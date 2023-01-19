「過年10大禁忌」一次看！打小孩、掃地都上榜　做1事小心財運跑光

▲知名命理師謝沅瑾分享「過年10大注意事項」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

農曆春節馬上要來了，在台灣傳統習俗中，過年其實有不少禁忌。知名命理師、民俗專家謝沅瑾18日在臉書特別整理「過年10大注意事項」，像是初三前不掃地，新年財氣容易被掃走。謝沅瑾說，許多事項就算透過現在科學眼光去看，也是十分合理，提醒各位朋友特別注意。

謝沅瑾老師分享的「過年10大注意事項」如下：



一、初一不睡過中午（可能導致整年懶惰）

二、不催債、不還錢（都容易影響財運）

三、不看病、吃藥（慢性病與急症除外）

四、初三前不掃地（新年財氣容易被掃走）

五、初三前不倒垃圾（初三為送窮日）

六、不上警局（易產生官司牢獄之災）

七、不打小孩（避免哭鬧，影響過年喜氣）

八、初三晚上不點燈（避免影響老鼠娶親）

九、避免打破陶瓷器（念碎碎平安，用紅紙包起）

十、米甕不能空（象徵無米無糧，影響財運）

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▲謝沅瑾分享「過年10大注意事項」。（圖／翻攝自臉書／謝沅瑾命理）

謝沅瑾說，現代民俗其實大多是來自古時農業社會的習慣，與當時的社會風俗結合所產生的，例如不能睡過中午（避免放任自己懶散），不能吃藥（避免依賴藥物，而不實行健康飲食與生活），不能吵架或罵小孩（練習控制情緒）等，就算透過現在科學的眼光來看，也是十分合理的。