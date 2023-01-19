美德就向烏克蘭「提供坦克」議題攤牌　互相叫對方出主戰坦克

▲德國製主戰坦克豹二坦克（Leopard 2）是歐洲數量最多的坦克，只要德國開綠燈，烏克蘭就會得到大量坦克。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭19日懇求西方最終向其派遣重型坦克，因為美國和德國的國防部長正準備就武器攤牌，基輔稱武器可能決定戰爭的命運。但對烏克蘭而言會議結果是否成功，可能取決於有沒有帶來重型坦克，基輔表示，它需要坦克抵禦俄羅斯的襲擊並奪回被佔領的土地。

根據《路透社》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在德國會見新任國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius），雙方將召集數十個盟友在美軍拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）承諾為烏克蘭提供武器，這次會議被標榜為提供武器以在 2023 年改變戰爭情勢的機會。

預計會後將提供價值數十億美元的軍事援助，包括加拿大、荷蘭和瑞典在內的國家已經宣布了新的裝甲車和防空系統。

提供坦克的重大承諾需要解決華盛頓和柏林之間的對峙，這個對峙造成目前其他盟友無法派遣豹二坦克（Leopard 2）給烏克蘭的結果，這款坦克是歐洲軍隊的主力。

華盛頓和許多西方盟友表示，德國在冷戰期間生產了數千輛並出口給其盟友的豹式坦克是數量足夠多的唯一合適選擇。

▲德國表示，美國提供M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams tanks），他們就提供自家坦克給烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



一位德國政府消息人士稱，如果華盛頓派出自己的M1艾布蘭主戰坦克（M1 Abrams），柏林將取消反對意見。

但美國官員說，艾布蘭主戰坦克使用強大的渦輪發動機，將會為基輔緊張的後勤系統消耗過多的燃料，將對前線補給造成問題。

波蘭和芬蘭已經表示，如果德國取消否決權，他們將派遣豹式坦克，其他國家也表示他們也準備這樣做。

▲英國提供一個中隊的「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車給烏克蘭。（圖／翻攝自臉書／HM Armed Forces）



英國上周打破了對重型坦克的禁忌，提供了一個中隊的「挑戰者2型」（Challenger 2），儘管這些坦克的數量遠少於豹式坦克。

德國一直不願派遣可能被視為使衝突升級的「進攻性武器」。許多西方盟友表示這種擔憂是錯誤的，因為俄羅斯沒有表現出放棄對烏克蘭的攻擊的跡象。