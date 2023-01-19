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社會 社會焦點 保障人權

繼承三灣落雨松旁土地！地主不繳千萬稅金　名下56筆全遭法拍

▲三灣落羽松秘境每年吸引大批人潮，不過也造成交通大打結。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲三灣落羽松秘境每年吸引大批人潮。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗三灣落羽松秘境是著名的觀光景點，每年11至1月都會吸引大批遊客前往。不過，近日傳出，一名李姓男子繼承苗栗縣三灣鄉、南庄鄉附近56筆土地，卻因未申報遺產稅遭國稅局催徵並罰款，但李男仍未繳清，因此被移送行政執行署新竹分署執行拍賣，新竹分署也希望能夠藉此美景吸引想要親近自然的民眾參與競標。

新竹山區、苗栗三灣及南庄一帶是近年來不少北部人喜愛前往露營、旅遊的地區，而新竹分署於農曆年後第一次聯合拍賣，將進行苗栗三灣及南庄地區的大片山林的法拍，多筆地號相連且面積大，不管是對山林地有投資或自建需求者，請準備好手刀立刻行動，機會稍縱即逝。

▲▼ 苗栗地主不繳千萬稅金、罰鍰，名下土地遭拍賣 。（圖／翻攝行政執行署新竹分署）

▲本次拍賣位於南庄四灣段之土地空照圖(畫紅線區塊即為拍賣標的)。（圖／翻攝行政執行署新竹分署）

此案據了解為一名李姓男子，因繼承苗栗縣三灣及南庄地區共56筆土地，卻未依限申報遺產稅，經財政部中區國稅局台中分局核課遺產稅1263萬餘元，並裁罰274萬餘元，但他仍未依規定繳納，才被移送到新竹分署執行拍賣。

經新竹分署承辦人會同國稅局、地政人員人實地查封、指界該56筆土地後，發現李男名下三灣的土地，就位在著名的落羽松秘境附近山頭及山頭後的一大片土地，目前沒有道路可以通往，目測均為雜草林木。另外，南庄地區得土地也均為雜木林，尚未被開發，而四周也有不少獨棟木屋，山中民宿或露營區的招牌也一再映入眼簾。不僅如此，李男名下還有部分土地位於面對苗栗在地景點「相遇森林屋」大門左側電線桿後方之大片樹林。

▲▼ 苗栗地主不繳千萬稅金、罰鍰，名下土地遭拍賣 。（圖／翻攝行政執行署新竹分署）

新竹分署強調，此次拍賣標的除了除4筆位於南庄員林段及2筆位於南庄四灣段的土地為與他人共有外，其餘50筆土地的權利範圍均為全部，民眾若參與競標，不需太擔心有產權糾紛問題。

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