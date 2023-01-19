別把大家當笨蛋！侯友宜2024如何解套？　王鴻薇：「落跑」要承認

▲王鴻薇認為，落跑是事實，沒有辦法硬拗。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（19日）在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對剛上任議員，隨即參加立委補選成功，是否會為新北市長侯友宜參選總統開綠燈？王鴻薇說，落跑是事實，沒有辦法硬拗，必須要承認，所以侯友宜要讓選民知道有落跑問題，同時讓選民還願意給予支持。

節目開頭先談到短時間內連打議員、立委補選2場選戰，王鴻薇指出，今年確實是很戲劇性的一年，有人曾勸她不要參加立委補選，就是怕她受傷，但參選之後他們也還是很支持她，且這次選情與民進黨候選人吳怡農相當接近，副總統賴清德最後的助選，也有激發出民進黨死忠支持者，但這次選戰也讓國民黨展現出團結氣勢，希望能一路延續到2024。

對於王鴻薇剛上任議員隨即參加立委補選，是否為新北市長侯友宜參選總統開綠燈？王鴻薇表示，「現在很多媒體在談論如果我落跑成功，侯友宜也可以過關，會有這種論述很正常，但我跟侯是不同人，沒辦法絕對畫上等號，但我有落跑這包袱，相信侯友宜也會有。」

王鴻薇指出，侯本人跟其團隊一定會想辦法化解，自己無法給予建議，而黨內很多人動機其實很良善，希望不要她把自己定義為落跑，但她個人還是會講，因為這就是事實，沒有辦法硬拗，必須要承認，不能把大家當笨蛋，所以自己要承認，同時希望選民能夠諒解。

「侯友宜最重要的就是面對新北市選民，這會是參選與否因素之一，但也不會是唯一因素，要讓選民知道有落跑問題，同時讓選民還願意選你。」王鴻薇舉例，「前高雄市長韓國瑜也是相同情況，市長上任沒多久後就選總統，當時我也是支持他參選，所以我也有責任，但真的沒料到後座力這麼強，所以今天有很多血淋淋的例子在前面，侯友宜在這議題上要特別小心。」