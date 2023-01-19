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科長遭爆查國安軍情人員個資！健保署初步調查「有公務依據」

▲▼健保署個資外洩案，政風室主任說明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署個資外洩案，政風室主任說明。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署爆出竊取2300萬民眾投保就醫資料，時間長達13年，週刊更披露作案手法為使用隨身碟竊取檔案。健保署今（19）日公布內部調查結果，政風室主任蔡秀卿表示，謝姓科長查詢的10多萬筆資料有公務依據，係因公務員退休金改革前所做評估，目前無證據顯示有資料外洩情形，請外界勿再過度聯想。

該案件是調查局接獲檢舉，疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。健保署長李伯璋說，2名在職人員已經調離主管職，也進一步封鎖調閱資料權限，至於外洩資料的內容和用途還要等檢調調查。

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健保署上午臨時召開記者會，說明內部調查結果，蔡秀卿提到，謝姓同仁於107年8月3日至8日期間有大量查詢約10多萬筆，但該期間之查詢，目前查有公務依據，應可認符合個資法第15條第1款之執行法定職務必要範圍內之查詢，目前也無證據顯示有資料外洩情況，說明如下，請外界勿再過度聯想：

因應107年7月退休公務員支領月退休年金改革制度實施，退休公務員如應該用第1類眷屬身分投保，卻改用第2、3類職業工會、農漁會身分投保，將影響本署保費收入，為評估整體狀況，謝姓同仁於107年8月3日至8日針對「統計50歲以上公教人員投保情形及第3類保險對象年齡分布情形」進行統計分析，以評估對健保保費收入的影響性。

本次統計分析調閱資料範圍為屬於公務機關的投保單位，目前媒體報導所述之國安軍情等單位，因亦屬公務機關，故在以投保單位為公務機關設定查詢條件之批次調閱資料下，一併調閱。

蔡秀卿特別說明，此項調閱目前查有相關公務辦理依據，及分析統計結果可佐證，應該是為了統計分析而調檔，並非刻意針對特定國安機敏人員而調閱，況目前經調查，並無該筆資料以USB存取攜出的LOG紀錄，相關資料我們會提供給檢調做參考認定，希望本次對外說明能降低媒體報導對於本署個資有大量外洩的疑慮。

本署就資安維護及防止個資外洩等內控機制如何強化部分，正在持續審慎檢討研改中。如同前次說明，我們將就以下這些方向進行檢討策進：(一)加強管理調閱機敏資料之授權程序，建立系統提醒機制；(二)強化大量、機敏資料調閱及下載之審核機制，依資料量及機敏度分訂核准層級；(三)強化大量、機敏資料攜出管理，持續評估更佳化偵測作法；(四)資料調閱依業務目的不同，遮蔽個人資訊欄位顯示範圍，避免過多個資揭露等。

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