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22歲正妹「內衣褲被偷光」　原味控貼鼻狂嗅卻怨：只有洗衣精味

▲▼22歲女自助洗衣「內衣褲被偷光」，噁男被逮還嫌…只有洗衣精味。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲22歲女自助洗衣「內衣褲被偷光」，噁男被逮還嫌…只有洗衣精味。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名30歲的葉姓男子在楠梓某自助洗衣店洗衣，現場瞥見有女性衣物，一時興起想聞「原味的」，竟然就順手偷走被害女子3件內衣、2件內褲。女子發現貼身衣物不翼而飛，趕緊報警處理，葉男遭逮後稱「發現只有洗衣精味道，就丟掉了」，詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。

楠梓分局加昌派出所上月19日接獲22歲妙齡女子報案稱，自己的貼身衣物在某自助洗衣店遭竊，她當天將衣物放入洗衣機後先行離去，沒想到過了幾個小時回來要拿洗好的衣物時，竟發現有3件內衣、2件內褲不翼而飛，損失約4000餘元，因此向警方報案。

▲▼22歲女自助洗衣「內衣褲被偷光」，噁男被逮還嫌…只有洗衣精味。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲22歲女自助洗衣「內衣褲被偷光」，噁男被逮還嫌…只有洗衣精味。（圖／記者賴文萱翻攝）

案經員警調查，發現一名可疑男子，當時被害人洗好的衣服已拿出放置在一旁的白色洗衣籃內，該男子在桌子旁邊整理自己洗好的衣物，沒想到下一秒就直接將自己的衣服放在被害人的白色洗衣籃裡直接提走！儼然該洗衣籃就像是自己帶來的一樣，神情自然完全沒有一絲猶豫。

該男子將一堆衣物竊走後還「細細挑選」，取了被害人的貼身衣物後，再把其餘衣物與洗衣籃放回原處，然而這一切都逃不過警方的追查，警方在16日通知涉嫌的30歲葉姓男子到案。

經了解，葉嫌表示，當時瞥見被害人的女性衣物一時興起「想聞」才順手拿走，後來發現只有洗衣精的味道隨即丟棄，警方對其不尊重他人財物的行為直搖頭，詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

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