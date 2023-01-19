「銀行界劉德華」15.8G激戰片！正宮批小三：愛吃香腸　判賠15萬

▲知名銀行副總裁外遇，小三反告正宮侵害隱私、名譽，判決結果出爐。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／台北報導

號稱「銀行界劉德華」的某外商銀行林姓副總裁外遇，被許姓妻子發現電腦中藏有15.8G的性愛影片，其中林姓分行女經理的影片就占了40支，許女憤而提告求償，林女遭判賠30萬元。不過，由於許女當時到林女辦公室大罵，「香腸好吃吧」等，並向媒體公布影片內容，許女也反告許女侵害隱私及名譽，而台灣高等法院審理後，則判許女得賠償15萬元。

回顧案情，許女2019年7月間先從林男包包內發現旅館牙刷，追問下，對方坦承自網路約砲但沒成功，並切結若再犯，同意支付妻子100萬元精神撫慰金。但到了2020年疫情期間，許女用林男的電腦上網買口罩時，發現有女子「英文名+姓名」為檔名的資料夾，共15.8G的性愛影片，甚至連自己也在其中。

經仔細檢查後，許女確認影片時序是從兩人結婚後，間接證實林男婚後仍持續外遇其他女子，而其中林女與林男交往頻繁，且兩人對話內容也極為鹹濕，包括「我要X爆你的子宮」、「你等一下記得要吃止吐藥喔」、「準備口腔脫臼」。許女事後則針對兩人提告求償，一審分別判林男、林女須賠償100萬、30萬元。

不過，由於許女當時氣憤之下，與一名曾姓友人跑到林女辦公室質問，並在裡頭大罵，「你們一起去報名EMBA唸書，唸到床上去，出國偷情」、「你是用鮑鮑換包包嗎？」、「香腸好好吃吧， 每一餐便當都有一根香腸。」事後還將林女個人資料等提供給媒體，林女對此也憤而反告侵害隱私、名譽。

台灣高等法院審理後認為，許女提供林女各資給媒體部分，確實侵害了林女的隱私及名譽，但事件起因為林女破壞許女婚姻在先，許女要求她道歉未果，才向媒體爆料此事，法官最終判許女應賠償15萬元確定。