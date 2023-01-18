4歲男童染疫併發腦炎！送醫已嚴重腦水腫　確診到死亡僅3天

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增26例新冠死亡個案，其中最年輕為年僅4歲大男童，有慢性腎病史，沒有接種疫苗，今年1月9日開始出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，隔天因意識改變送急診，檢查新冠陽性PCR確診，檢查發現有嚴重腦水腫，診斷腦炎收治加護病房，仍於三天後不幸過世。

指揮中心今(18)日公布國內新增20768例本土個案，另增263例境外移入，確診個案中新增26例死亡。今日另新增通報181例中重症，其中152例中症，29例重症。

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▲指揮中心1/18公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月9日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於今年1月7日至1月15日。

今日新增1例特殊死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案為4歲男童，具慢性腎病史，未接種新冠疫苗，1/9開始有發燒、嘔吐、腹瀉、全身無力等症狀，1/10因意識改變至急診，檢查新冠快篩及PCR均陽性確診，並有上消化道出血情形，頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，診斷腦炎收住加護病房治療，因腦部發炎水腫病況惡化不幸於1/13過世，死因為新冠病毒感染併腦炎。提醒幼兒染疫仍有腦炎等併發症風險，呼籲家長儘速幫小孩預約新冠疫苗並完成接種。

截至今日兒童重症共303例，包括：MIS-C 200例、腦炎37例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計兒童死亡42例， 包括：腦炎15例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

▲指揮中心1/18公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/18說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）