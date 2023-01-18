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大陸 大陸焦點 特派現場

女客吃飯一半遭男「持刀割喉」！下一幕網友暖哭：這家餐廳值得去

▲▼女子燒烤店遭男子持刀鎖喉，店主夫妻奮不顧身奪刀。（圖／翻攝自九派新聞）

▲女子燒烤店遭男子持刀鎖喉。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

據《後浪新聞》報導，河南三門峽一女子17日在燒烤店吃飯時，被一男子突然持刀架脖子上行兇。這時，店主夫妻見狀，2人徒手奪刀保護女子，新聞曝光網友狂讚，「老闆夫妻真是好人，建議頒個見義勇為獎。」

影片畫面顯示，2名女子坐在燒烤店吃飯，一男子在旁跟她們說著話，突然該男子拿著刀將其中一女孩鎖喉，另一女子嚇得趕忙跑開，在一旁捂著嘴求救。這時老闆娘衝上前將男子的拿刀手控制住，老闆見狀也快速趕來，最後兩夫妻合力將男子制伏。

店老闆稱，男子已被警方帶走，自己和妻子都沒受傷，女子脖子上有劃痕，「兩個人可能是鬧別扭，他倆應該是認識的，男子是後來進去的，女生沒有受傷，已經報警了，警方將男子帶走了。」

▲▼女子燒烤店遭男子持刀鎖喉，店主夫妻奮不顧身奪刀。（圖／翻攝自九派新聞）

▲現場畫面。（圖／翻攝自九派新聞）

對於見義勇為，老闆說，當時沒想那麼多，怕有危險才會去奪刀，「當時沒想那麼多，咱肯定是要奪刀子，不奪的話會造成什麼後果啊？」

針對此事，網友紛紛按讚店主夫妻並譴責持刀男子，「老闆夫妻真是好人，建議頒個見義勇為獎」、「給店主夫妻點讚，這家店值得去」、「鬧別扭就動刀？這是殺人未遂」、「從某種層面上來說，老闆兩口子也救了那個持刀的人」。

義馬市公安局表示，此事正在調查中。

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