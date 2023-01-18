500kg木桌「高速墜樓」砸破人行道　搬家公司慘了…最重可罰30萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區一棟豪宅大樓，日前有住戶請來專業搬家公司吊掛大型家具，8名壯丁小心翼翼的把長桌運到陽台，沒想到下一秒疑因繩索未綁綑牢固，讓重達500公斤的木頭長桌直接「從天而降」高速墜樓，女屋主被嚇得驚聲尖叫，也導致室外人行道被砸出大洞。對此，高雄市勞動局表示，根據法令規定，雇主違反職業安全衛生法，可處3-30萬罰鍰。

▲實心長板桌墜樓畫面曝。（圖／翻攝自記者爆料網）

社群《記者爆料網》上轉傳一段影片，畫面中可看到約8名搬家工人正將一塊長板桌推到陽台外，錄製影片的女子疑似為女屋主，邊錄邊喊「好恐怖喔」。而這塊家具似乎又長又重，只見影片中的工人相當謹慎，並用無線電和外頭吊掛的同事對話。

雙方溝通完後，吊掛作業繼續進行，這時，長板桌有三分之二的面積都在陽台外，業者坦言「很冒險」，女屋主則說：「我怎麼感覺歪歪的阿」，沒想到下一秒就發生悲劇，整塊長板桌直接墜樓，全場工人傻眼，女屋主也嚇得狂尖叫。

記者重回現場，發現事發地點是在4樓的住戶，可見陽台玻璃明顯破裂，且大樓外的磁磚也被砸碎一角。當日曾直擊的民眾表示，當時搬家公司正在施工，他在一樓工作，突然聽到「碰」很大一聲，他出來外面看，才發現家具桌板從吊車上脫落掉到地板。

民眾說，搬家公司當時有管制禁行範圍，三角錐範圍擺很大一圈，還好沒有路人經過，而吊車工人也趕緊下車看是發生什麼狀況。

對此事故，高雄市勞動局表示，執行吊掛作業時，應檢視物品之形狀、大小及材質等特性，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，以防止物品於吊運作業過程中飛落，同時對於使用移動式起重機於鄰接道路作業時，作業區內禁止無關人員進入，必要時並設置警告標示；如廠商違反規定，將依據職業安全衛生法第43條處以3到30萬元罰鍰。

▲實心長板桌墜樓。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，在影片中露出制服的搬家公司老闆出面解釋，這起事故並非他們公司主要負責，他們只是有派1人協助支援，派去的師傅也有提醒，吊掛木桌時候，下方應該要再多綁一條繩索，不過主要負責的搬家團隊沒有聽進去，才發生墜落慘案。據了解，那塊木桌大概重達500公斤，至於價格則未知。

該家搬家公司不僅得吞下違反職安法的罰鍰，對於意外造成住戶木板毀損、陽台玻璃破碎，以及人行道破裂等，通通都要負責賠償。

▲住戶陽台玻璃碎裂。（圖／記者吳世龍攝）

▲實心長木桌板4樓墜落砸爛地磚。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄豪宅大樓發生家具墜樓慘案。（圖／記者吳世龍攝）