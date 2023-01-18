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江老師自揭「跑趴黑歷史」吸網友朝聖　網友笑回：有些記憶還是模糊好

▲▼江老師,見習網美小吳,手癢計劃,Soya,老照片,舊照,模糊,清晰,Google Pxiel 7,修復模糊。（圖／品牌提供）

▲Google Pixel 7 系列手機內建的「修復模糊」功能，吸引不少 YouTuber 接力「曬舊照」實測。（圖／Google提供，下同）

生活中心／綜合報導

久遠的回憶總是美好，能抓住一瞬間的「照片」就是許多人選擇保存回憶的方式！不過有些人的老照片讓人看了感動落淚，有些人的反而讓網友「笑到哭」！

擁有精湛琴藝兼具搞笑功力的鋼琴 YouTuber 江老師，最近就自曝她口中「非常具有意義」的老照片——「人生第一次去夜店」！她說明，那時覺得應該要精心打扮，還很瘋地叫朋友把眼影多上一點，但一不小心打扮過頭，留下由藍色眼影、超浮誇假睫毛、以及時代感爆棚的細柳眉組合而成的「前衛妝容」。不怕公開被恥笑，江老師大方分享當時的舊照片，無奈照片因為當時拍攝的相機畫素不佳，非常模糊，於是她透過最近正夯的 Google Pixel 7 手機，靠著內建的修復模糊功能，將本來明顯模糊的輪廓一鍵變得更清晰、立體，眾多網友笑慘，喊：「就愛這樣的江老師！」、「不說還以為是今年萬聖節照片！」更引來網友留言妙回「有些記憶還是模糊好」、「現代人怕太清晰」，瞬間又吸引一票網友大讚「神回覆」。

▲▼江老師,見習網美小吳,手癢計劃,Soya,老照片,舊照,模糊,清晰,Google Pxiel 7,修復模糊。（圖／品牌提供）

▲▼塗滿眼窩的藍色眼影、挑高假睫毛以及當時流行的細柳眉，全在 Google Pixel 7 手機強大的修復模糊功能下，成為江老師「不願面對的輪廓」！

▲▼江老師,見習網美小吳,手癢計劃,Soya,老照片,舊照,模糊,清晰,Google Pxiel 7,修復模糊。（圖／品牌提供）

江老師大玩老照片後，後續也吸引其他 KOL 紛紛加入，親身體驗用 Google Pixel 7「穿越時空」的感覺！以創意搞笑聞名的 YouTuber 見習網美小吳，也發文分享高中就來台北唸書的他，久久才回嘉義一趟。因為非常思念在家鄉的親人，近期就特別請媽媽挑了幾張老照片寄來台北，看著與哥哥還是小小孩時期的舊照，小吳直呼好懷念，但也覺得照片畫質不夠清晰。「真的好險 Google Pixel 7 手機有修復模糊功能！」只見小吳用 Pixel 7 翻攝老照片，接著選擇「修復模糊」，原本幾乎糊成一片的臉，經過 AI 軟體運算馬上展現更明顯清晰的五官。宛如P圖大神的技藝讓小吳感到驚艷。「OMG！瞬間讓我覺得非常的感動，因為可以把我跟哥哥小時候模糊的回憶變得清晰。」小吳也向廣大粉絲喊話，趁著農曆年仔細找找家中珍藏的舊照，利用 Google Pixel 7 系列獨有的修復模糊功能一起把回憶找回來。

▲▼江老師,見習網美小吳,手癢計劃,Soya,老照片,舊照,模糊,清晰,Google Pxiel 7,修復模糊。（圖／品牌提供）

▲見習網美小吳與哥哥的童年照，經過「一鍵修復」也變得格外清晰立體，讓他不禁喊出「OMG」！

目前在台灣發展的馬來西亞網紅手癢計劃 Soya，笑稱自己太思念家人，但因 budget (預算)不夠所以今年農曆新年只接媽媽來台一起過。算盤打得很精的 Soya 也沒忘記請媽媽帶來一些老照片，讓想家的她之後可以不時拿出來懷念一下。從 Soya 在鏡頭前分享的照片來看，果然她從小就流露出鬼靈精怪的模樣，像是拍照硬擠酒窩、爆炸一字眉，還有清純的小花童造型，讓網友直呼「好像驚喜包」。Soya 也秀出爸媽年輕時的照片並喊著「靚仔，靚妹！」，一旁的媽媽聽了還搞笑自嘲，「現在是『老妹』了。」笑翻網友。不過 Soya 也感嘆表示，畢竟是用以前相機拍的，所以畫面都滿模糊的，但她話風一轉立刻「上道具」，驕傲派出 Google Pixel 7 把老照片丟進手機「一鍵修復」，果然在 Before 和 After 對比下，讓 Soya 驚訝直說根本是「昨天才剛拍吧」，「整個變 sharp sharp (銳利)，而且很自然欸！」意外看著自己和哥哥變得更加清晰的老照片，讓搞笑的 Soya 也感動到一度哽咽。

▲▼江老師,見習網美小吳,手癢計劃,Soya,老照片,舊照,模糊,清晰,Google Pxiel 7,修復模糊。（圖／品牌提供）

▲▼Soya 發現經過「修復模糊」後，老照片中的輪廓與五官線條明顯變清晰，且修復效果相當自然，彷彿就像最近新拍的，讓她大為驚豔。

▲▼江老師,見習網美小吳,手癢計劃,Soya,老照片,舊照,模糊,清晰,Google Pxiel 7,修復模糊。（圖／品牌提供）

Google Pixel 7 系列手機專屬的「修復模糊」，是 Pixel 7、Pixel 7 Pro 手機中的 Google 相簿應用程式才有的獨家新功能，無論是畫質不佳的老照片或是最近幫小孩、毛孩們拍的興奮到模糊的NG照，都有機會透過這個功能一鍵變得更清晰。隨著江老師、小吳、Soya 等多名網紅接力實測也能發現，就算原照不是用 Pixel 手機拍攝，也都能利用「修復模糊」讓照片煥然一新，就連手機翻拍舊照也能輕鬆修復，讓不少網友看了都直呼是超神奇的黑科技，甚至說 Google Pixel 7 的這個功能根本是時光機，擁有讓人可以回到過去的魔法，有網友甚至戲稱是「專扒黑歷史」，也預計將再度掀起一波「曬老照、玩穿越」的網路熱潮！

▲YouTuber 接力實測影片，讓網友一起見識 Google Pixel 7 老照片救星 ─ 「修復模糊」功能的威力。

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