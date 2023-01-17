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白俄以「叛國罪」審判已流亡反對派領袖　她痛批：這是鬧劇表演

▲▼白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／路透）

▲白俄羅斯反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

白俄羅斯以叛國罪對流亡的反對派領導人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）進行「缺席審判」，可能面臨長達15年的監禁。她本人也痛批現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），這場審判將是一場「鬧劇和表演」。

根據《路透社》報導，今年40歲的季哈諾夫斯卡婭，在2020年總統大選中與盧卡申科競選後，逃離了白俄羅斯，隨後國內就發生了指控盧卡申科涉嫌選舉舞弊的大規模抗議活動。

季哈諾夫斯卡婭現居住在立陶宛首都維爾紐斯，目前她人在瑞士度假勝地達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）期間接受《路透社》訪問時表示，她認為審判不會公平。

▲白俄羅斯,明斯克,示威。（圖／路透）

▲2020年白俄羅斯首都明斯克爆發反盧卡申科示威，抗議選舉不公。（圖／路透）

季哈諾夫斯卡婭說，「在白俄羅斯，沒有誠實的審判。我們生活絕對無法無天的環境中，所以明天的審判將是一場鬧劇和一場表演，而不是真正的正義」。

白俄羅斯國家通訊社表示，審判於17日早上開始。法院在審判前表示，季哈諾夫斯卡婭和其他幾人將以叛國罪和企圖奪權罪受審。

白俄羅斯檢察總長辦公室說，「季哈諾夫斯卡婭在立陶宛共和國領土上宣布，自己是上次選舉的獲勝者……也是白俄羅斯人民選出的唯一國家領導人」。

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