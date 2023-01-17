女騎士停捷運丹鳳站機車格「被登出」慘挨罰　監視器揪出真凶

記者邱中岳／台北報導

新北市1名林姓女騎士將車子停放在捷運丹鳳站的停車場，但牽車離開發現遭警方開單舉發，立刻申訴告知機車當時是停放在停車格內，警方調閱監視器後，發現另台車主將女騎士的機車移置，最後還女騎士清白、撤銷罰單。

警方指出，同樣的事件也在捷運輔大站發生，警方統計，捷運在2022年間整年度，受理違規停車案件有3328件，其中以迴龍站504件、輔大站281件、丹鳳站193件等3站違規停車件數最高。

▲女騎士停機車格被「登出」吃罰單，申訴監視器畫面發現女子機車遭人移動，立刻撤銷罰單。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中常見機車違規態樣為「占用身心障礙停車格」、「占用自行車停放區」及「未依規定停放於停車格內」等，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款及第10款規定，最高可處罰新台幣1200元罰鍰。

捷運警察隊呼籲，年節期間捷運系統出遊、返鄉人潮擁擠，如騎乘機車於轉乘捷運各線時，可多加利用捷運站周邊設置之轉乘停車場，停放時需注意現場之標誌、標線及相關告示牌。

民眾停放完車輛後，應確實停放在機車停車格，並「拍照確認」，避免遭他人移置而受罰，也提醒民眾注意停車秩序，遇停車格客滿時，切勿擅自移動他人車輛，以免衍生相關爭議。