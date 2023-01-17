財神就愛他們！高雄10人去年集資刮刮樂中百萬　今年又中了

▲高雄10員工集資買整本刮刮樂，連2年都刮中百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

財神降臨！高雄有一間公司10名員工，每年過年前都到高雄市苓雅區成功一路上的大福興彩券行集資購買整本「2000萬超級紅包」，去年他們刮中100萬，今年同一批人馬再集資，沒想到，去年刮中100萬的林先生這次又刮中100萬，同事簡直不敢相信，直到確認真的又中獎後，現場瞬間歡聲雷動。

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▲林先生連2年都刮中百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，這10名員工每年年前都會集資一起買刮刮樂試手氣，今年由去年刮中百萬的林先生出馬，上周再度集資3萬6千元到彩券行買一本18張、1張2000元的刮刮樂。

不過，第一次集資時，他們整本總共只刮中2萬多元，後來員工們不死心，決定再買一本。沒想到，第二次再刮時，竟然又由林先生刮出百萬大獎。

由於林先生反應出奇淡定，淡定到同事根本不相信他連2年都刮出100萬，直到大家仔細確認真的又刮中時，才瞬間歡聲雷動，還有人叫啞了嗓子。

▲彩券行老闆說，沒想到今年還沒過年，店裡就已經刮出2張百萬大獎。（圖／記者賴文萱翻攝）

大福興的台彩代理人郭國民說，過年期間真的很多客人會集資買2000元刮刮樂，除了這組固定集資的客人連續2年都中百萬，昨天也有4個20多歲的年輕人，集資2.5萬買一本25張的1000元刮刮樂，也刮中百萬大獎。

財神連續報到，也讓老闆驚訝直呼「今年還沒過年，就已經刮出2張百萬大獎！真的很會中！」

▲▼2張刮中百萬大獎的刮刮樂彩券。（圖／記者賴文萱翻攝）