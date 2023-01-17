連戰揭當年「兩顆子彈」秘辛　陳水扁7點回應

▲連戰、陳水扁。（合併圖／記者黃克翔攝、記者張一中攝）



記者崔子柔／綜合報導

前副總統連戰在新書《連戰回憶錄》提到，他對2004年總統大選時，前總統陳水扁「2顆子彈」事件仍有許多質疑。陳水扁昨（16）日也做出7點回應，稱當時的槍擊案，對大選結果沒有關鍵性影響。

2004年總統大選時，陳水扁、呂秀蓮在投票日前一天遭到槍擊，兩人分別在腹部、膝蓋受傷，最後於選戰勝出，當時競爭對手連戰、宋楚瑜相當不滿，外界也認為槍案對選情產生影響。

▲前總統陳水扁。（圖／陳水扁提供）



連戰再次於新書提到此事，陳水扁則在臉書上列出7點進行回應：

1、

319槍擊案發生，陳水扁決定等奇美醫院急診清創縫合後，還要繼續最後一天的掃街拜票及造勢晚會行程。沒想到台北方面稱選舉活動已經取消，是連宋陣營先宣布停止競選活動，陳呂總部才被動跟進。

2、

陳水扁提到，他如果有任何一己之私，或算計選票利益，可以連袂到最後一夜的造勢晚會，一路從台中、桃園、板橋，掃到台北中山足球場。原本呂副建議一起召開記者會公開亮相，但他沒有接受，改為各自錄影的簡短談話報平安。

3、

感謝連戰、宋楚瑜分別到正副總統官邸表達對319槍擊案的慰問之意。但考量雙方陣營既已宣布停止競選活動，有眾多媒體在場的探視動作可能有所不便而予以婉拒。

4、

2004年選舉結果出爐，連宋陣營在第一時間的反應是「阿扁作票」，國民黨中央黨部打出「沒有真相、沒有總統」，陳水扁當時則在對造沒有舉證並提告之前，完全同意全面驗票，以示坦蕩。

5、

所謂兩顆子彈是「自導自演」，乃當晚馬英九與陳文茜的記者會所提出。2005年陳文茜接受中國某周刊專訪時已坦承不實指控是由她與馬英九事先說好的演戲，分別扮演黑白臉。何況2008年藍營319真調會總結報告也說不是「自導自演」。



6、

2004年陳呂總部的選戰策略，南台灣大贏，北台灣小輸，決戰中台灣。投票結果就是這樣。嘉義縣與雲林縣都大贏8萬票，綠色版塊北移到彰化縣、台中縣也贏並不奇怪。阿味縣長說連宋在雲林可以贏5萬票，最後輸了8萬票，那是估票失真，不是因為兩顆子彈。

7、

比香港鐵板神算還準的民進黨民調中心，2004.3.9封關前最後民調結果，陳呂領先1.1%；2004.3.18槍擊案前夕則預估陳呂領先連宋3%。2004.3.22追蹤槍擊案對投票行為有影響的只有2.4%，其中1.3%改支持連宋配，1.1%轉投陳呂配，顯然319槍擊案對2004總統大選結果並不生關鍵性的影響。