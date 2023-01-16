快訊／台中「奪命光頭」被聲押！撞死2人怕自己又要進去蹲

▲肇事的劉嫌遭聲押。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、許權毅、柯振中／台中報導

台中市15日晚間恐怖車禍造成2死1重傷，47歲劉姓嫌犯肇事逃逸，逃亡3個多小時落網。檢方16日複訊後認為，劉嫌涉犯過失傷害等罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，且所犯的罪為本刑5年以上之重罪，於是向法院聲請羈押禁見。

檢方訊後認為，劉嫌涉犯公共危險致死、加重毒駕肇事致人於死、肇事致人於死後逃逸及過失傷害等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，所犯的罪也是本刑5年以上的重罪，有羈押之必要原因、也有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見。

回顧整起案情，劉嫌15日晚間行經東區建成路逆向違規，有巡邏員警於是上前攔查，劉嫌發現後，立刻繞著祖聖公園外圍開了一圈，接著高速闖過建成路、旱溪街口，再沿著東光園路逆向行駛，最後在振興路、東光園路口闖紅燈撞到2部機車，導致38歲連姓女騎士、66歲葉姓騎士傷重不治，39歲連姓姊姊則是傷重搶救當中。

劉嫌犯案後棄車逃亡，跛腳跑去一旁的烤肉攤，詢問老闆娘「有警察在追我嗎」，接著透過附近民眾攔下計程車，上車開始逃亡之路。

劉嫌原先漫無目的，最後在友人的住處附近下車，跑到友人家躲藏，大約逃亡3個多小時，還是被警方逮捕。而接受警方偵訊時，劉嫌語無倫次，最在意的問題，還是自己「又要被關了」，至於為何逆向、危險駕駛，則待進一步調查。

據了解，劉男曾犯下酒駕、肇事逃逸及毒品等前科，去年出獄後一直沒有工作，是家裡人十分害怕的對象，雖然有結婚，仍舊讓家人十分頭痛。