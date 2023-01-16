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騰訊100多名員工「觸犯高壓線」被辭退！10多人涉犯罪被移送公安

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸互聯網巨頭騰訊16日透露，公司2022年全年共有100多名員工因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，10多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。騰訊也公開了多起案例，可以發現，其中不少都是利用職務之便，收錢為外部公司謀取利益。

騰訊表示，公司一直以來信奉「正直、進取、協作和創造」的價值觀，為宣揚正直，騰訊通過制定「騰訊高壓線」等反舞弊制度和建立完善的風險管理體系，來預防、發現和打擊商業賄賂、職務侵占等一切舞弊行為，以確保全體員工的行為符合騰訊一直宣揚並致力秉持的正直價值觀。

騰訊提到，對於觸犯「騰訊高壓線」的行為，騰訊一直採取「零容忍」的態度，員工個人行為一旦觸及此界限，一律解聘處理，永不錄用。對於涉案的外部公司，也會列入公司黑名單，永不合作，「一旦發現涉嫌違法犯罪的，必將配合警方調查、打擊、追究相關人員法律責任，同時也會密切配合警方抓捕涉案的外部人員。」

▼騰訊創辦人馬化騰。（圖／CFP）

▲▼馬化騰,騰訊。（圖／CFP）

騰訊指出，2022年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件70餘起，100餘人因觸犯「騰訊高壓線」被辭退，10多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

騰訊還說，全年查處的案件和人員數量較2021年有所增加，針對公司內部出現的貪腐、舞弊等問題，騰訊反舞弊調查部持續加強打擊力度，查處了一系列存在共性問題的違規案件，「同時，不斷強化內、外部宣導工作，持續推動陽光文化建設，進一步提升員工反舞弊意識，預防各類違規行為的發生。」

騰訊也公開了多起案例的細節，其中又以收錢為外部公司謀利的情況最多。

排名第一的是騰訊前PCG影視內容製作部的張萌，騰訊指出，張萌利用職務便利，為外部公司謀取利益，並收取外部公司好處費被移送公安機關處理的案件，經法院審理認定，張萌犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑三年；外部行賄公司犯對非國家工作人員行賄罪，判處罰金十萬元人民幣，該公司法定代表人判處有期徒刑二年。

另外，也有侵占公司財產的情況，騰訊提到，CSIG醫療健康事業部李濠辰利用職務便利，弄虛作假侵占公司費用，其行為觸犯了「騰訊高壓線」，被解聘處理，永不錄用。同時，李濠辰因涉嫌犯罪，被移送公安機關處理。

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