檳榔攤找不到前妻！嘉義火爆男揮刀砍老闆夫妻　檢起訴建請重判

▲蔡男到檳榔攤找不到前妻，竟持刀砍傷老闆夫婦，現場血跡斑斑。（圖／記者翁伊森翻攝）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市蔡姓男子被控去年11月間，因至檳榔攤找不到前妻，竟持刀砍殺前妻的老闆夫婦，幸未致命，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴，審酌蔡男短期涉及多起暴力犯罪，建請從重量刑。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，現年43歲蔡男於去年11月25日晚上前往水上鄉某檳榔攤找不到前妻，竟涉嫌持西瓜刀追砍檳榔攤陳姓業者夫婦，蔡男持刀朝業者陳男頭部方向揮砍，陳男則持棍棒抵擋，過程中，造成陳男頭部、雙手多處撕裂傷、陳男妻子右手掌骨及手指骨折。

檢方指出，行凶的蔡男受傷前往醫院就醫，警方據報到醫院逮捕蔡男；蔡男否認犯行，他辯稱，陳姓夫婦先動手，才會拿刀子出來阻擋。

檢警調查，蔡男於去年8月中旬間因與鄰居停車問題，涉嫌持鋁棒砸毀鄰居的車輛；去年8月下旬涉嫌揮舞開山刀恐嚇一名少年，警方前往處理時，蔡男當場辱罵前往執行公務的員警，涉及妨害公務罪嫌。

另外，蔡男於去年11月5日晚上，駕車在嘉義市北港路與其他駕駛發生行車糾紛，涉嫌逼車、攔車，還毆打其他車輛駕駛成傷，後來還一度將車輛橫停在嘉義市往嘉義縣太保市的高鐵大道上，而棄車逃逸。

警詢後，依殺人未遂、公共危險、妨害公務等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方依法起訴。

檢方審酌蔡男於去年8月至11月間，均僅因細故對他人不滿，即持棍棒、刀具等凶器傷害他人，且蔡男犯罪手段越趨殘忍，由恐嚇、砸車、逼車，繼而拿刀追砍殺人，加上，蔡男犯後多否認犯行，並以服用藥物等理由卸責，因此，建請從重量刑。

蔡男目前羈押在嘉義看守所，檢方起訴後，將於明天移審嘉義地方法院，檢方認為，蔡男於短期內屢犯多起暴力犯罪，且有反覆實施暴力犯罪之虞，因此，蔡男羈押的原因及必要性仍存在，建請嘉義地院繼續羈押。