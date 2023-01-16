論文案躺槍！吳欣岱控遭他外貌羞辱　鄭家純聲援一句話嗆爆

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吳欣岱控遭人渣文本「外貌羞辱」　鄭家純聲援一句話嗆爆

記者黃翊婷／綜合報導

筆名「人渣文本」的學者周偉航日前評論前新竹市長林智堅論文抄襲案時，提及台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，「本人是不是和圖片差很多也要法官判？」意外遭點名的吳欣岱15日回應，不知道哪裡惹到周偉航，要一直受到外貌羞辱，「我都36（歲）了，已經過了被罵醜分不出來是攻擊還是沒禮貌的年紀了。」

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱認為自己受到學者周偉航羞辱外貌。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

▲吳欣岱日前證實正在準備參選港湖立委。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱，下同。）

周偉航12日在臉書PO文中表示，提問「你認為林智堅的論文是自己寫的嗎？」民進黨的人都統一回答「現在已經進入司法程序，我們就看法院怎麼判」，但問題明明是問「你認為」，而不是法官會怎麼判，難道嘉義雞肉飯要吃哪家也要經過法官判決，「吳欣岱本人是不是和圖片差很多也要法官判？」

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱認為自己受到學者周偉航羞辱外貌。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

▲吳欣岱認為自己受到學者周偉航羞辱外貌。

意外遭點名的吳欣岱15日於臉書PO文回應，表示不知道哪裡惹到周偉航要一直受到外貌羞辱，「但畢竟我有看過你本人，可以證明一下，周偉航本人長得跟照片真的很像。」她隨後又在留言區補充道，自己都36歲了，雖然已經過了被罵醜分不出來是攻擊還是沒禮貌的年紀，但希望大家不要一直對女性政治人物進行外貌羞辱，特別是公眾人物有粉專的，只會顯得支持者都一樣水準而已。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱認為自己受到學者周偉航羞辱外貌。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純PO文力挺吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

藝人鄭家純（雞排妹）也在臉書PO文力挺吳欣岱，反酸「當你看到中年大叔在外貌羞辱女性，不用懷疑，一定是軟X。對自己從內到外都沒自信的男人／女人，才得靠羞辱別人的外表，來獲得陌生人的掌聲而得到存在感。」吳欣岱則留言表示「同意」。

對此，周偉航並未回應，他的臉書最新PO文都是在談論13日上映的電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》。

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