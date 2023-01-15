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尼泊爾墜機至少40死！機上15名外國人國籍曝光　總理召開緊急會議

▲▼ 尼泊爾雪人航空15日一架客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲客機墜毀現場飄出濃濃煙霧。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾一架載72人客機15日失事墜毀，造成至少40人死亡，總理已召開緊急內閣會議，並動身前往首都機場瞭解失事細節。另外，機上15名外籍旅客的國籍陸續曝光，包括南韓、印度、俄羅斯、阿根廷與法國等。

綜合BBC、加德滿都郵報報導，雪人航空（Yeti Air）客機15日自首都加德滿都起飛，準備前往旅遊勝地博卡拉（Pokhara），但卻在降落時墜毀起火。目前約有200名尼泊爾士兵參與塞提河（Seti River）墜機現場的救援行動，此地距離機場只有1.5公里。失事現場濃煙滾滾，殘骸熊熊燃燒。

失事客機機上總計72人，包括4名機組員與68名乘客，外籍人士至少15人。尼泊爾機場官員表示，外籍人士包括5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人。

總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）已召開內閣緊急會議，指示內政部、安全人員、所有政府機構即刻展開救援與救濟行動，並動身前往加德滿都機場瞭解墜機事件細節。

▼ 尼泊爾一名失事客機的親屬在加德滿都機場哭泣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 尼泊爾雪人航空15日一架客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 尼泊爾雪人航空15日一架客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架客機15日墜毀。圖為當地民眾圍觀飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

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