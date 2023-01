快訊／尼泊爾72人飛機墜毀至少30死　引發大火

▲尼泊爾客機15日墜毀。(圖/翻攝自dainiknepal)

記者詹雅婷/綜合報導

尼泊爾雪人航空(Yeti Air)一架載著72人的飛機15日驚傳墜毀,外媒dainiknepal最新消息指出,死亡人數至少30人,搜救行動持續中。雪人航空發言人Sudarshan Bartaula稍早表示,目前正努力撲滅因飛機失事所引發的火勢,「我們現在還不知道是否有倖存者」。

Plane crash in #Nepal: A Yeti Air ATR72 aircraft flying to Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers. pic.twitter.com/6MLBbDUPeE — Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) January 15, 2023

這架失事的客機從首都加德滿都(Kathmandu)起飛,準備飛往第二大城市博卡拉(Pokhara),但卻突然墜毀。尼泊爾軍方發言人班達里(Krishna Bhandari)透露,飛機失事後摔成殘骸,目前已有數百名救援人員出動,在山坡上的墜毀現場進行搜索。

雪人航空發言人Sudarshan Bartaula指出,失事客機載有72人,包括2名嬰兒、4名機組員以及10名外籍人士,「我們不知道他們的國籍,正在努力確認中」。

Online Khabar報導,墜機事件在尼泊爾並不少見,且國內線、國際線都曾發生空難事件。過去30年,尼泊爾發生近30起重大空難,最近一起就在2022年5月29日,當時塔拉航空一架班機墜毀,造成22人死亡。2018年3月,美國孟加拉航空公司一架飛機飛往加德滿都,但卻在降落時墜毀起火,造成機上71人中,有49人喪命。

BREAKING: At least 30 killed in Nepal plane crash, dozens more still unaccounted for - official — BNO News (@BNONews) January 15, 2023