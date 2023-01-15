車停鐵軌上！酒醉情侶棄車顧吵架　最高罰9萬+吊扣駕照1年

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區瑞芳街鐵路平交道今（15）日凌晨2時許，25歲陳姓男子酒後載著29歲吳姓女友上路，結果直接將車開到鐵軌上，警方趕抵現場，發現車內無人，立刻將轎車先行拖離，警方循線在附近發現2人正在吵架；該事故導致瑞芳段鐵軌設備損壞。鐵路警認定違規屬實，依法對轎車駕駛依《刑法》公共危險罪及《道交管理條例》第54條，最高可開罰9萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

▲25歲陳姓男子酒後載著29歲吳姓女友上路，結果直接將車開上鐵軌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳警分局表示，15日凌晨2時50分接獲民眾報案，指稱發現一台白轎車停在瑞芳路平交道上鐵軌，員警到場後看車內無人，相當詭異，隨即通知瑞芳鐵路段副站長及員工到場協助處理，並請來拖吊車轎車拖離，以免火車經過，發生更大交通事故。

員警在周圍尋找駕駛蹤跡，在瑞芳區明燈路三段找到駕駛陳男與乘客吳女，2人均有濃烈酒味，當時還正在吵架，警方進行酒測後，發現陳男酒測值達0.88MG/L，吳女則是高達1.25MG/L；起初陳男還不願承認是駕駛人，經調閱監視器後才確認身分。

▲瑞芳鐵路段副站長及員工到場協助處理，並請來拖吊車轎車拖離。

陳男坦承因雙方發生口角，一時氣憤，才會將車開進平交道；導致自小客車前後方保險桿毀損，鐵軌設備也遭到破壞，所幸無人受傷，鐵路警察局瑞芳派出所將人帶回偵辦，全案待整卷後，陳報鐵路警察局台北分局偵查隊，將陳男依公共危險罪嫌函請基隆地檢署偵辦。

鐵路警認定違規屬實，依法對轎車駕駛依《刑法》公共危險罪及《道交管理條例》第54條汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有下列情形之一者，依法可處新臺幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。