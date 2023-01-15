因應春節物資需求　北市府加強物價監控並協調農產品供貨穩定

▲民眾採賣年貨。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

受到俄烏戰爭僵持、全球疫情反覆等因素，推升全球通膨壓力，台北市主計處公布111年12月份台北市消費者物價總指數為108.70(基期：民國105年=100)，較上月上漲0.12%，較上年同月上漲3.61%，全年平均較上年上漲2.69%，其中教養娛樂類及食物類漲幅最高，北市府物價因應小組緊盯18項重要民生物資、糧食及蔬菜等價格，密切掌握物價波動，以防範不肖業者藉機聯合哄抬物價及非法囤貨。

因應春節將至，台北市市場處針對本市農、漁、畜產及花卉市場，均加強節前貨源掌握，聯繫各產地準備足量供貨，除加強作業管理外，並嚴格監督交易機制，以滿足民生物資需求，並就公有零售市場販售之30項蔬菜、15項水果、20項漁產及7項畜禽蛋進行查價，其中漁產品及雞蛋價格持續上漲，主因春節將近，市民對於高單價魚種需求提升，以及雞蛋每日產蛋量減少之故，針對蛋價走高部分，農委會目前已啟動雞蛋橫向調度機制，並擴大種雞及雞蛋進口以維持供銷平衡。

台北市商業處也已至本市主要大賣場門市查詢米、麵粉、醬油、糖、沙拉油、鮮乳、奶粉、泡麵等16項民生用品，及就5項連鎖飲料店飲料、3項麵包品項等進行查價，經查價後發現，部分物資雖調漲價格，但多屬反映成本。

北市府強調，雖然目前通膨是國際浪潮，北市府物價因應小組將緊盯18項重要民生物資、糧食及蔬菜等價格，密切掌握物價波動，防範不肖業者藉機聯合哄抬物價及非法囤貨，如發現價格有不當異常現象，將主動立案調查業者是否涉有不法囤積、人為操縱、聯合壟斷或哄抬價格等違法情事，並視個案情況移送檢警單位調查。