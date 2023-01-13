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「還願男」又來了！鹿港2宮廟遭埋生雞頭　警火速逮人送辦

▲「還願男」現身鹿港2宮廟犯案。（圖／廟會精靈、鹿港集英宮、彰化踢爆網提供）

▲「還願男」現身鹿港2宮廟犯案。（圖／彰化踢爆網提供）

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

台中一名30歲呂姓男子近一個月來經常出沒在各大廟宇，並在天公爐內埋入生雞頭，聲稱是為了還願，引發社會關注。不料，他最近又現身彰化縣鹿港鎮集英宮、奉天宮以相同手法犯案。警方根據監視器畫面追查，鎖定呂姓男子涉嫌重大，循線查獲到案，訊後函送法辦。

警方表示，彰化縣鹿港鎮奉天宮、集英宮近日遭人埋入生雞頭，經監視器畫面追查，發現呂男涉嫌重大，警方循線查獲到案，呂男也坦承是他所為，辯稱是為了還願，警方訊後依刑法第246條侮辱廟宇罪函送法辦。

▲「還願男」現身鹿港2宮廟犯案。（圖／廟會精靈、鹿港集英宮、彰化踢爆網提供）

▲呂男犯案畫面。（圖／廟會精靈提供）

據了解，這名呂姓男子在去年11月27日就曾前往台南市中西區西羅殿天公爐埋生雞腿，之後也陸續傳出南投中寮鄉石龍宮、台中媽祖廟等宮廟也受害，台南市去年12月26日凌晨也有4間宮廟受害，今年台中2間宮廟受害，加上此次鹿港集英宮、奉天宮，至少已有11家宮廟受呂嫌所害。

據警方了解，呂嫌家人表示呂嫌經常四處「拜廟」，只是家人並不了解他犯案的動機，是否如民俗專家廖大乙所指，呂嫌此行為是為下降頭，懷疑因忌妒大廟香火，想破壞或挑戰神威才犯案，對神明大不敬，口噴米酒及金紙寫咒是要催化效果，還是呂嫌信仰宗教太深而「走火入魔」變本加厲，還有賴司法探究查明。

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