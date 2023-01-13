林襄勁敵出現！樂天女孩泡湯「渾圓蜜臀」露出　邱紫庭：借你們看

▲邱紫庭泡溫泉照片引起討論。（圖／翻攝自Instagram／ chloe_320）



記者崔子柔／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員各個身材火辣，其中林襄更是話題焦點人物，而2021年加入的邱紫庭因擁有天使臉孔、魔鬼曲線，也累積不少粉絲，她昨（12）日在IG發出泡溫泉的照片，瞬間引起廣大討論。

邱紫庭昨日發文表示，「難得妹妹帶我出來泡溫泉，之前認真練的屁屁，就借你們欣賞一下」，照片中可見，她穿著一套黃色的比基尼，正面、背面都相當有料，不到一天就有超過1.1萬人按讚。

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▲邱紫庭大方分享努力練成的身材。（圖／翻攝自Instagram／ chloe_320）



貼文吸引網友回應，「幾張照片讓我看了一個多小時」、「拍的人是誰？好幸福喔」、「溫泉有桃子！出來吧桃太郎」、「傳說中的水蜜桃臀」、「這美臀無敵啊」，相片也被網友分享到PTT表特板，不少鄉民留言稱讚，「這屁股可以」、「不說外貌，跳舞是真的很認真」。

▲邱紫庭。（圖／翻攝自Instagram／ chloe_320）



邱紫庭畢業自文化大學新聞系，更曾被封為系花，去年就因為一支在雨中表演時邊熱舞邊脫褲子的影片，登上各家媒體版面，讓她的知名度更上層樓。