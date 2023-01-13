70歲爸「挖山30年」鑿出壯觀迷宮！女兒卻崩潰了：付出很多代價

▲老翁堅持挖山30年，鑿出了壯觀的山景。（圖／翻攝《搜狐新聞》）



記者柯振中／綜合報導

湖南鄭州70歲的李姓老翁為了鑿山，花了30年的時間，至今已快完成，超壯觀的山景令人看呆。不過，李姓老翁的女兒卻透露，為了挖出這座山，母親因此改嫁，也遭到周圍鄰居非議，親妹妹更是因此過世，家裡付出的代價實在太大。

綜合陸媒報導，李姓老翁的女兒透露，父親是個很好學、努力，不怕吃苦的人，原先在縣城的工廠擔任管理職，後來還考上了建築師的證照，因此在她7歲以前，一家人的生活相當幸福。

李女表示，縣城距離家中有30多公里，加上交通不便，父親工作時經常只能半個月回來一次，如果要加班的話，一個月回來一趟也有可能。因為父親感覺照顧家庭不便，於是辭職回家種果樹、養羊賺錢。

豈料李翁只種了一年的樹、養了一年的羊，就開始跑去挖山，一家人因此失去經濟來源，妻子因此改嫁，最小的女兒也因為經濟困難去世。

由於李女與弟弟還小，李翁前幾年仍有出門工作，做一些搬運工、建築工、編草鞋等臨時工，大約賺個幾百元就又繼續挖山，這筆錢則讓全家生活一年。

家裡的農地是由叔叔栽種，因此一家人吃的米都是叔叔給的，而除了白飯以外，菜跟油也很少吃。此外，李女還說，父親外出工作時，時常遭到欺負、毆打，每次回家都傷痕累累，甚至某次從外地工作回來時，還遭計程車撞上，因此昏迷了三天，嚇得她與弟弟立刻外出工作，再也不讓父親出門，生活重擔也落到了姐弟倆身上。

挖山的工作持續至今，不但挖出了10幾公尺深的池塘，甚至還鋪了2公里的道路，某次爆發洪水時，水全部灌到池塘裡，才讓當地村民種植的菸草沒有遭殃。

對此，李姓老翁表示，他心中有個圖案，之所以會堅持挖山，是為了讓當地多一個旅遊景點，如今造景已完成了80％，內部的大山排列，就像個迷宮一樣，等到完成後，景區將免費開放讓遊客參觀。