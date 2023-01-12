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iPhone 15 Pro將配備「固體按鍵」　郭明錤：iPad Pro有望跟進

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 15 pro預計將搭載固體音量鍵。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 15 Pro 機型將配備固態音量和電源按鈕，他補充說，如果這一變化受到好評，未來其他高階產品可能會效仿。據推測，這將包括 iPad Pro，也許還有 Apple Watch Ultra。

郭明錤此前表示，iPhone 15 Pro 機型將配備兩個額外的 Taptic Engine，當按下按鈕時，會提供觸覺反饋，而按鈕不會實際移動。這類似於 iPhone 7 上引入的固態 Home 按鈕和最近 MacBook 上的 Force Touch 觸控板。

在今天的一系列推文中，郭明錤指出Cirrus Logic作為 iPhone 的 Taptic Engine 晶片供應商將從這一變化中受益。iPhone 上的固態按鈕可以提供更好的防水性，並且可以消除會隨著時間的推移而磨損或損壞的零件。

預計蘋果將像往常一樣在 9 月推出 iPhone 15 系列，目前距離發布還有大約八個月的時間。根據目前的爆料訊息，標準的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 仍將配備過去的機械按鈕，只有Pro以上機型會更新。

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