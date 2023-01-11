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社會 社會焦點 保障人權

男國3被撞飛躺車道！　竟是開保時捷肇事棄車逃逸...走上路肩挨撞

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號今天下午發生離奇車禍，林姓男子下午駕駛保時捷休旅車行經大溪路段失控肇事，事後棄車逃逸，後來竟闖入國道內側車道，遭後方租賃車追撞倒臥在車道上，租賃車嚴重受損造成5人輕重傷，國六警方將受傷5人送醫急救，所幸均無生命危險，目前正在釐清林姓男子為何肇事棄車逃逸，與2起事故真正肇事原因。

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子在大溪路段肇事後棄車逃逸，但不知為何又闖入國道遭後方車輛追撞倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子在大溪路段肇事後棄車逃逸，但不知為何又闖入國道遭後方車輛追撞倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子駕駛保時捷休旅車肇事後棄車逃逸，車頭幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子駕駛保時捷休旅車肇事後棄車逃逸，車頭幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，今天下午3時47分許接獲通報，國道3號北上56.6K處發生事故，立即派遣巡邏員警前往，並聯繫交控中心通知事故處理小組協助，經過調查，31歲林姓男子在內側車道被租賃車追撞後倒臥車道上，租賃車因煞車不及撞上內側護欄造成車頭嚴重毀損，車內4人均受傷。

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子在大溪路段肇事後棄車逃逸，但後來闖入國道遭後方車輛追撞釀成連環車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子在大溪路段肇事後棄車逃逸，但後來闖入國道遭後方車輛追撞釀成連環車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊救護人員到場，將受傷5人檢傷處置後分別送往三峽恩主公醫院急救。

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子在大溪路段肇事後棄車逃逸，造成連環車禍，救護人員將傷者拉出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道3號今（11）日下午發生離奇車禍，林姓男子在大溪路段肇事後棄車逃逸，造成連環車禍，救護人員將傷者拉出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國六警方說，經過調查，林姓男子疑為下午2時許在同一路段駕駛保時捷休旅車肇事後棄車逃逸，後來因不明原因再度由內側闖入國道，其由內側路肩衝出後行駛內側車道轎車撞上受傷倒地，該車停在中線車道時，再遭後方租賃車撞上肇事，總計本起事故造成5人受傷，本案駕駛人酒測後並無酒駕情形，至於肇事原因正調查釐清中。

國六警方呼籲，行人不得闖入國道公路，並得依道路交通管理處罰條例第33條第4項，可罰3,000到6,000元不等罰鍰。

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