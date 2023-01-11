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LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

▲▼滑手機,安卓,貼圖,傳訊息,LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲LINE免費貼圖來了！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

新年大禮快收下！LINE本周一口氣釋出6款祝賀貼圖，包括「LINE購物商城 × 點陣星球」、「Richart兔給樂」、「糖水鋪」、「梵克雅寶新年貼圖」等。若嫌圖案不夠多的話，《ETtoday新聞雲》還幫大家整理33款限時貼圖，兔年拜年超應景，快來一鍵下載吧！

LINE購物商城 × 點陣星球｜下載請點

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下載期限：2023/2/8，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

梵克雅寶新年貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

陪你過新年! momo co × 糖水鋪｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

明星3缺1兔gether幸運貼圖｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

華南銀行小n與您分享快樂生活｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Richart 兔給樂｜下載請點

下載期限：2023/2/9，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

以下為另整理的33款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

LINE購物 × 狗狗君｜下載請點

下載期限：2023/2/5，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

上半年競賽GOGOGO｜下載請點

下載期限：2023/1/29，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE 發票管家 × 黑白工｜下載請點

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▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

奧樂雞 × Icon愛康｜下載請點

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包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人｜下載請點

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阿基獅的日常旗艦版｜下載請點

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新光三越與Bunni Konbiny｜下載請點

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打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

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LINE購物 × 只是一顆麻糬｜下載請點

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LINE TAXI × 卡洛特｜下載請點

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2023 OPEN！新年快樂動次動｜下載請點

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Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的｜下載請點

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台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖｜下載請點

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LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡｜下載請點

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LINE購物直播×煎妮花｜下載請點

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LINE購物 × 寶鼻｜下載請點

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兔gether迎新派對｜下載請點

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