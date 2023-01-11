載3學生收100挨罰10萬...還要扣照吊牌4個月　苗栗白牌駕駛QQ

▲苗栗監理站10日會同警方在苗栗農工附近，攔查1輛白牌車違規載3名學生，收取100元車資，駕駛人被罰10 萬元罰鍰。（圖／苗栗監理站提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗監理站昨(10)日會同警方在苗栗農工附近，攔查1輛白牌車違規載3名學生，收取100元車資，依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及吊扣汽車牌照4個月。

苗栗監理站表示，苗栗白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，監理站持續以不定期、不定點方式，會同警方在轄內重要運輸場站，或接獲民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

10日上午稽查人員偕同警方就在苗栗火車站及苗栗農工附近，針對可疑車輛予以攔檢，發現1部銀色自小客車載客3名學生至苗栗農工下車，經分別訪談乘客及駕駛，3名乘客坦承由苗栗火車站至苗栗農工，付費100元車資。

監理站依規定處罰駕駛人10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4 個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4 個月，監理站強調，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，駕駛資格未經相關單位把關，所使用車輛無投保乘客險及相關保險，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車，若發生事故將求償無門。