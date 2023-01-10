台東環保局貯存系統管理辦法說明會17日登場　請業者線上報名

▲台東縣環保局貯存系統管理辦法法規說明會17日舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣環境保護局將於17日上午9時在台灣自來水公司第十區管理處5樓會議室(台東市臨海路一段48號)，舉行防止貯存系統污染地下水體法規及實務專諮會暨執行實務分享會議，歡迎有相關設施設備的業者踴躍線上報名參加(https://reurl.cc/ROlm2Z)。

環保局指出，此次會議分為「法規及實務專諮會」與「實務分享會議」2大主軸，將邀請行政院環境保護署環境技術師張富傑及美商傑明工程顧問公司林淳純和經理擔任講師，期待透過此次分享會議，充分達到汲取新知、實務經驗分享及討論交流的效果，讓業者可以更加瞭解法規及完善設施設備，讓台東縣的土壤及地下水能達到土淨水清及環境資源永續的目標。

環保局進一步表示，環保局在110至111年期間，已完成201家事業單位法規符合度查核工作，輔導事業保存定期巡檢紀錄、設置儲槽防止濺溢功能設施及備足預防疏漏污染的器材與物品等，加強預警避免物質洩漏導致土壤及地下水污染，後續定期監測並申報，其中有20家事業單位因提改善計畫尚在改善中。此外，將持續針對其他公告指定物質（如燃料油、航空燃油、煤油等23項油品類物質及苯、乙苯、氯仿等9項化學物質）的貯存系統事業，現勘輔導給予相關改善建議，並要求未符合法規或已提出改善計畫業者，應於規定期限內完成改善。

環保局提醒，法規說明會對象主要以加油站業、旅宿業、醫療院所、溫泉業、電信業、砂石業、食品業等設有地上或地下儲油槽(汽油、柴油、其他指定物質)等業者，請至(https://reurl.cc/ROlm2Z)線上報名，15日截止，請踴躍參加，如有疑問可撥打環保局專線089-233602洽詢。