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社會 社會焦點 保障人權

遭哥哥5度猥褻摸下體　少女不忍了提告！老爸竟怪她沒先喬好

▲桃園市李姓女子2019年8月間與男同事相約到某MTV包廂看電影，期間2人發生親密關係，翌日女子警局怒告男同事強制性交。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲高雄一名少女遭親哥哥5度猥褻性侵提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名男子阿勝（化名）在2019年間，竟對自己未滿18歲的妹妹小莉（化名）伸出狼爪，他趁小莉熟睡之際，4次撫摸小莉下體，1次更忍不住用手指性侵得逞，小莉忍無可忍報警提告，沒想到父親竟還埋怨小莉不該直接提告，法院審理後，判阿勝有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，阿勝（案發時20歲）2019年3月中旬，在家裡見妹妹小莉熟睡時姿態撩人，竟摸進小莉房間，先摸胸部後，又將手伸入小莉內褲內撫摸下體，阿勝得逞後食髓知味，又陸續在同年3月下旬某日、同年4、5月間某日，又2度對小莉伸出狼爪，撫摸她的下體猥褻得逞。

此外，阿勝在2019年5、6月間某日，同樣在小莉房間，趁其熟睡用手指對她性侵得逞，小莉在過程中曾經驚醒，阿勝隨即倉皇逃逸，原本小莉顧及親情，不願張揚，但沒想到阿勝在2021年9月，又再度對小莉猥褻，這次小莉不再忍讓，決定報警抓胞兄。

小莉事後提告，最離譜的是，兩人的父親竟然埋怨小莉應該先報告父母，不應該讓案子直接進入司法程序。

法院審理時，阿勝坦承犯行，也跟小莉道歉並達成和解，小莉也具狀向法官求情希望能讓阿勝緩刑不用去關，法官審酌阿勝犯後態度尚可，加上沒有前科，因此依妨害性自主罪，判處他徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間應付保護管束，全案可上訴。

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