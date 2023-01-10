打破酒精瓶！老檜木化妝台「慘變一片白」　她敷1物竟成功救回

▲檜木化妝台出現一層白斑。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）



實習記者林郁婷／綜合報導

一名女網友近日在家中大掃除時，不慎在有50年歷史的檜木化妝桌上打破酒精瓶，原本深棕色的表面瞬間出現一層白斑，由於那是媽媽的嫁妝，此意外讓她嚇得不知所措急上網求助。沒想到在網友的建議下，她在表面塗上一層厚厚的乳液，靜置一段時間後竟然奇蹟般成功救回原木化妝桌。

原PO在社團「爆系知識家」發文，表示這個近50年的檜木化妝桌其實是她媽媽的嫁妝，但她在大掃除時意外打破桌上的酒精瓶，導致化妝台表面出現了一大片白斑，用牙膏擦也沒用，讓她急著求助其他網友還有沒有其他辦法，「母后的嫁妝，我會被殺掉的！」

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原PO後來更新目前情況，表示她找到的解救辦法「乳液厚敷」，敷越久越好，但如果只是有點噴濺的痕跡，是可以用牙膏去除，或是拿吹風機吹到有點燒焦味，白痕就會變淺。

原PO透露，媽媽已經發現這件事，「她一直罵說我是故意，我爸在旁幸災樂禍」，希望大家能記取她的教訓，「酒精遠離木製家具」，也不要放在上面，因為不知道什麼時後瓶子會破，即使是塑膠瓶也一樣。

▲原PO敷上一層厚厚的乳液，終於成功挽救。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）



原PO第三次更新情況，最後在厚敷乳液以及耐心等待下，終於成功去除白斑，「我用了半瓶雪芙蘭，約30ml至40ml」，也讓她得以逃過母親的追殺，但她也擔心，「不知道等乳液沒油後，會不會又變回白色」。

貼文一出不少網友也分享自己經歷，「我有一次也做這個傻事，嚇死我了…試過先用牙膏擦有淡一點點，但沒什麼用，吹風機沒試過，因為現場沒有，後來是去買嬰兒油擦，有效，目前己恢復正常顏色」、「塗凡士林有效。我也是誤噴擦櫃子的」。