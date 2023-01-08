山上徹也「槍殺安倍晉三」拘留半年！萬人連署求減刑　收大量現金物資

文／中央社

槍殺日本前首相安倍晉三的犯嫌山上徹也，在大阪拘留所被拘留的這半年期間，陸續收到民眾寄來的現金及衣物等物品，甚至還有民眾發動請求為山上減刑的網路連署，已獲萬人響應。

▲山上徹也在大阪拘留所拘留半年，陸續收到民眾寄來的現金及衣物等物品。（圖／路透）

日本產經新聞報導，山上77歲的伯父說，以山上為收件人的大量衣物及零食類等物品，這段時間陸續被寄送到拘留所；而拘留所內容納不下的物品，就被送到山上伯父家。

現金郵寄掛號截至目前為止共超過100萬日圓（約新台幣23萬元），甚至也有可在大型咖啡連鎖店使用的預付卡。還有民眾直接寄信到山上伯父家，內容包括「請支持山上」、「請轉達（山上）絕對不要死」等。

另外，日本網路上也有網友發起要求為山上減刑的連署，目前已累積逾萬人連署。

部分網友在連署下方留言視山上為英雄，也有網友對山上際遇表示同情，認為「如果我也有跟山上一樣的成長過程，犯嫌也有可能是我」、「（山上）不如說是被害者」等。

對此，專長犯罪心理學的東京未來大學教授出口保行示警說，用「只要理由站得住腳，犯罪也是沒辦法」來合理化，是非常危險的思考方式。

山上過去供稱槍殺安倍的犯案動機，是因母親大量捐款給「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）破產，因此對舊統一教心生恨意；鎖定安倍犯案是因為他認為安倍跟舊統一教有關聯。

日本社會之後掀起一股跟舊統一教有關的討論，不少政治人物急於撇清跟舊統一教的關係，也讓因父母沉迷舊統一教受害的第二代出面呼籲，最後催生救濟「舊統一教」被害者及規範惡質捐款的新法。