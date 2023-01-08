女闖紅燈走行人穿越道被撞死　法官1理由判肇事司機7月徒刑

記者劉人豪／台北報導

小貨車行經台北武昌街時，撞上紅燈穿越馬路的婦人，造成婦人頭部重創送醫不治。台北地方法院認為小貨車司機應禮讓行人先行，依過失致死判司機有期徒刑7月。

▲婦人違規穿越馬路，被直行的小貨車撞飛，當場頭部重創搶救不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

該起事故發生於2021年8月17日，小貨車沿著武昌街直行西門商圈，撞上違規穿越馬路的婦人，造成婦人頭部重創，送醫搶救1小時仍宣告不治。警方調查，56歲的翁姓小貨車司機，直行武昌街穿越中華路時，撞上撐著雨傘違規穿越馬路的79歲葛女，葛女當場被撞飛，造成頭部重創，送醫後宣告不治，翁姓司機酒測值為0。

▲貨車司機撞上違規穿越馬路的婦人，婦人送往醫院搶救後不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官審酌翁男駕車行經行人穿越道，其行向雖為綠燈號誌，但未減速慢行，未注意欲通過行人穿越道車應禮讓行人先行，並疏未注意車前人車動態，閃煞不及，撞擊葛女致傷勢嚴重不治死亡，而葛女自中華路1西側行人穿越道旁北往南方向穿越，亦未注意其行向號誌為紅燈，仍步行穿越該處路口。

考量翁男犯後坦認犯行，並積極與葛女家屬達成調解，台北地方法院依過失致人於死罪判有期徒刑7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育課程5次。