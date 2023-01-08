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今天開囤！　超商「指定私品茶飲買2送1」只有3天

▲▼全家私品茶。（圖／業者提供）

▲超商茶飲限時3天買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

補班咖啡喝完繼續來喝茶！超商驚喜祭出限時3天「私品茶指定系列買2送1」，像是新仙女珍珠紅茶、蜜香玫瑰茶歐蕾等通通有，並開放寄杯、冷熱互換，即日起連3天於APP開搶。

全家即日起至1月10日限時3天於APP隨買跨店取祭出「私品茶55元系列買2送1」優惠活動，像是人氣蜜香玫瑰茶歐蕾 、新仙女珍珠紅茶、新仙女醇奶茶通通開放任選任喝，且可以寄杯、冷熱互換，茶控們肯定要囤一波。

▲▼7-11咖啡,黑五購物節優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11今日有CITY指定系列飲品任選2件79折。

另，7-11今（8）日也於全門市祭出「CITY指定系列飲品任選2件79折、4件75折（不可思議咖啡除外）」。萊爾富全門市「特濃咖啡加1元多1杯」也只剩今（8）日最後1天，優惠品項包含Hi Café系列的大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵，最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元，冰熱任選。

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