半百3寶爸「欠2萬健保費」遭執行　新北分署反贈2000元打氣度難關

▲謝姓男子(中左)打工養家欠2萬餘元健保費，行政執行署新北分署強制執行之餘，由執行官林綺文(中右)帶隊到府關懷，致贈2000元愛心紅包與物資。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署強制執行謝姓男子所欠健保費2萬餘元，發現他靠餐廳端菜洗碗的微薄收入，扶養老母與3名年幼子女，還得付房租與全家健保費，幸好政府每月發給7000元補助、拮据度日，新北分署除同意謝男每月攤還1000元慢慢繳，日前並由署內同事組成的愛心社到府關懷，致贈2000元愛心紅包與物資紓解燃眉之急，另將協助謝男尋求其他社福機構與公益團的扶助資源。

現年51歲的謝男因積欠前年(2021年)7月到同年12月的健保費共2萬餘元，去年(2022年)被移送新北分署強制執行，新北分署扣押謝男銀行存款，進而發現謝男家裡經濟情況不佳，他離婚扶養2名和前妻所生子女，分別就讀國中三年級與一年級，還有高齡80歲的母親，外加同居的越南籍女友為他所生的2歲小女兒。

可是謝男平時在餐廳端菜洗碗，月薪僅2萬多元，幾乎不夠繳房租，同居女友也得到餐廳打零工貼補家用，幸好新北市府社會局每月發給補助7000元，讓一家6口得以拮据度日，新北分署因而同意謝男分期付款，每月僅繳1000元慢慢還。

不過謝男去年12月繳交第1期後，就通知新北分署真的沒錢再繳，新北分署請署內同事組成的愛心社協助關懷，愛心社徵得謝男同意，由執行官林綺文帶隊專程到府探視，致贈2000元愛心紅包與食品禮盒、口罩等物資，言談得知，謝男全家因欠租被房東趕走，剛搬到三重區現址，租金也漲到2萬多元，所以捉襟見肘。

謝男感謝新北分署與愛心社的好意，允諾盡力續繳分期款項。新北分署強調向來秉持「執行有愛、公義無礙」理念，依法強制執行之際，也不忘適時伸出援手，幫助弱勢度過難關，本案也會協助謝男轉介社福機關及公益團體進行扶助，希望寒冬送暖，成為當事人日後最溫馨的回憶。