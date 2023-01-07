蕭景田早料到可回家過年！羈押庭結果出爐　黑衣女秒現身辦交保

▲蕭景田在逃收押，交保金提高至1500萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉賄案，士林地院今（7日）下午3時許重開羈押庭，而結果出爐，蕭景田再次逃過收押，交保金提高至1500萬元，並限制住居、限制出境。此外，結果出爐後，一名黑衣女子立即現身辦理交保，可見蕭景田早已有所準備。

涉新科議員林杏兒賄選的蕭景田，去年12月29日遭士檢通緝，5天後主動到案說明，當庭遭逮捕，士林地院訊後裁定800萬元交保，檢方不服，認犯罪嫌疑重大，且調查局人員前往彰化蕭家拘捕時蕭景田時，他卻翻牆逃逸，因此提抗告。

高院認，蕭雖否認涉案，但根據檢察官於羈押聲請書「證據」欄所列之相關證述、文書證據、扣押之物證、譯文等件，足認他涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大。

高院指出，蕭在偵訊及法院訊問供述前後不一，且有避重就輕之嫌，並與相關證人之證述情節，多有歧異，堪認他有規避卸責之情，從而，檢察官抗告意旨以被告供述避重就輕，且與部分證人之證述情節不符，足認被告有再為逃亡或勾串證人、滅證之虞，洵非全然無據，撤銷交保裁定，發回士林地方法院更裁。

士林地方法院今下午3時許重開羈押庭，而由於蕭景田兒女均確診，他下午抵達法院時就立即快篩，沒想到也驗出陽性。不過，對於蕭景田逃過收押理由，士院則說明表示，因本案相關的里長及里長候選人，均已於偵查中到案作證，且有證物扣案，故認無勾串及滅證的情形；另外，蕭景田雖於搜索當日翻牆逃走，但數日後也赴地檢署報到，故雖有逃亡事實，但因其自行到案，因此認定他無羈押必要，裁定以1500萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，禁止被告與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談。

此外，在羈押庭結果出爐後，一名黑衣女子立即前往辦理交保。據悉，其所交付的交保金並非現金，而是使用有「鐵票」之稱的台支本票，而台支本票又會隨著金額不同，紙面顏色也會隨之改變。

不過要使用台支本票，也就意味著，蕭景田必須趕在銀行關門的3點30分前將錢備妥並匯入銀行，再轉匯至台灣銀行，才能拿到所謂的台支本票，而這也說明了，蕭景田早就料到「可以回家過年」，因此才會在銀行關門前就匯入金額。