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協商終見進展　麥卡錫翻轉15票離議長槌一步之遙

▲▼共和黨老大麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲共和黨老大麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國眾議院議長選舉今天進到第4天，共和黨領袖麥卡錫與黨內極右翼協商終於有所進展，一口氣翻轉15張反對派選票，離議長槌僅剩一步之遙。麥卡錫預期今晚就能取得當選所需票數。

在歷經3天11輪投票挫敗後，麥卡錫（Kevin McCarthy）今天終於大幅拉近自己與眾議院議長槌的距離，首輪表決一口氣翻轉13張「反麥陣營」及1張棄權選票，第2輪再翻一張，總共拿到214票，黨內杯葛人數降至6人。

雖仍未達當選門檻，但已是這場164年以來最難產議長選舉目前最顯著進展；這也是麥卡錫得票首次超越民主黨首位非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。

正常情況下，議長當選門檻為過半數眾院席次的218票，但數字可能隨現場缺席議員、投棄權票人數降低。今天第1輪及2輪分別缺席3、2人，當選門檻為216、217票。

結束今天第2輪、4天來第13輪投票後，眾議院下午3時許決議休會至當晚10時（台北時間7日上午11時）再繼續表決工作。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，今天稍早因事缺席的2位挺麥共和黨籍議員巴克（Ken Buck）、韓特（Wesley Hunt）預計晚間會回到國會山莊，眾議院全員到齊。這意味著麥卡錫只要再翻轉兩位反對派人士，就能達到218票門檻。

CNN指出，目前麥卡錫陣營主要鎖定亞利桑那州的克蘭（Elijah Crane）與蒙大拿州的羅勝戴（Matt Rosendale）。

麥卡錫受訪表示，他相信今晚就能湊齊票數，「一次把這件事（議長選舉）做個了結」。

紐約時報（The New York Times）報導指出，麥卡錫陣營原先只預期能翻轉10至11票，因此對最後結果感到相當雀躍。共和黨籍眾議員強生（Dusty Johnson）興奮表示，這是重大進展，顯示麥卡錫是唯一有可能當選議長的人。

多位今天轉投麥卡錫陣營的議員受訪表示，雙方已達成協議架構，因此改投麥卡錫，但不願提供過多細節。

根據媒體報導，麥卡錫目前做出的讓步包括將「罷黜議長」（vacate the chair）動議提案人數門檻從先前同意的5位降至1位、讓更多極右翼「自由黨團」（Freedom Caucus）成員加入能主宰法案命運的眾院程序委員會（Rules Committee）等。

反麥陣營成員之一、今天改投麥卡錫的諾曼（Ralph Norman）昨晚也指出，麥卡錫團隊正研擬一套廣泛協議，內容可能包括任期限制、放寬院會修正案提出限制、改變聯邦預算計畫制定方式等。

不過，幾位極右翼成員仍堅持「反麥到底」，包括蓋茨（Matt Gaetz）、古德（Bob Good）；古德下午推文強調，議長應是218位共和黨員相信能帶領他們的人，「連續12輪投票挫敗後，顯然麥卡錫不是這個人」。

 
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