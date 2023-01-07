辣媽曬「精靈耳垂」勸世別生小孩　影片驚呆千萬人：氣到想塞回去

記者趙蔡州／綜合報導

國外一名已婚且育有2女兒的辣媽J Sacs，近日在TikTok分享一段自拍影片，內容是她向大家展示自己的「精靈耳垂」，點出這是她寶貝女兒的傑作，勸大家不要想不開去生小孩。影片一出立刻引發網友熱議，至今已經有超過1400萬人次點閱，有人說「超有說服力」、「有時候真的會被孩子搗蛋氣死，又氣又愛」。

▲J Sacs經常在IG分享生活照，也不吝嗇曬出自己的火辣身材。（圖／翻攝自IG／j_sacs89）

J Sacs分享在TikTok的影片可以看見，她的左耳耳垂硬生生分成2半，呈現宛如奇幻小說中精靈一般的尖耳。她解釋，她的1歲女兒日前看見她戴著耳環，好奇之下就伸手抓住並大力拉扯，導致她的耳垂當場被撕裂成2半，她最後也開玩笑說，大家真的不要想不開生小孩啊。

▲J Sacs在TikTok分享的女兒「傑作」，開玩笑要大家別生小孩，讓網友直呼超有說服力。（圖／翻攝自IG／j_sacs89）

影片去年12月分享至今，已經有超過1400萬人次點閱，有人說，「我小時候對我媽媽做過一次，我長大後超內疚的」、「這個畫面，超有說服力」、「所以有寶寶在身邊時，我絕對不戴耳環」、「我的天啊，這也發生在我的耳朵上，讓我不得不接受縫合手術」、「我的孩子在家中是超級破壞狂，有時候真的會氣到，想把他塞回去」。