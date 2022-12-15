二寶媽後悔生小孩！沒來由「討厭孩子吵鬧」　抱怨文掀論戰

▲二寶媽後悔生小孩，沒來由就討厭孩子的吵鬧聲。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

「真的很後悔生小孩！」一名女網友抱怨，她大學剛畢業不久，就跟男友結婚生子，但隨著小孩逐漸長大，孩子越來越皮還會頂嘴，讓她現在非常後悔，每天下班看到小孩就心累，沒來由的討厭孩子的吵鬧聲，感嘆「有沒有人跟我一樣」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，以前年輕時很憧憬結婚生小孩，所以大學一畢業就結婚生子，但隨著兩個小孩逐漸長大，越來越皮還會頂嘴，真的很後悔那麼早結婚、超後悔生小孩。

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她說，現在每天下班看到小孩就心累，沒來由的討厭孩子的吵鬧聲，「每天都想，我好討厭我的小孩，「有沒有人跟我一樣，都不知道找誰訴說，跟家人說，他們就說『你自己要生的』，根本沒辦法抒發我的情緒」。

她也補充說，抱怨歸抱怨，她其實非常疼愛孩子，每天給孩子的愛與擁抱不會少，「每天下班回到家，2個屁孩就會衝過來抱抱說愛我想我，他們也很聽話」、「只是終究是孩子，還是會吵鬧，我只是希望下班能好好的安靜休息而已」。

▲網友認為，原PO抱怨沒有錯，「這是一種情緒抒發，連抒發負面情緒都不行，未免也太嚴苛」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「廢話這麼多，生了就負責任好好養好，不想生的人就不要生了才在那邊抱怨，小孩有夠衰」、「這種事本來就不可逆，要想好再生啊，大學一畢業就生怪誰，怪你自己吧」、「後悔也沒用啊，這篇只能當警世文，大家真的不要沒想清楚就生小孩」。

也有許多人支持原PO，「媽媽也是人，又不是神，有什麼情緒都很正常，適時的抱怨抒發一下，還好吧」、「養育小孩是一件幸苦跟要做功課的事」、「毒留言真可悲，生小孩這種事，就算有萬全準備，也會有一堆突發狀況無法應付，抱怨沒有錯啊，這是一種情緒抒發，連抒發負面情緒都不行，未免也太嚴苛」、「我也有過，後悔只是一個念頭，但我還是非常愛孩子，看他們的笑容就又覺得值得了」。

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