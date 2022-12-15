　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

二寶媽後悔生小孩！沒來由「討厭孩子吵鬧」　抱怨文掀論戰

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊（圖／記者李毓康攝）

▲二寶媽後悔生小孩，沒來由就討厭孩子的吵鬧聲。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

「真的很後悔生小孩！」一名女網友抱怨，她大學剛畢業不久，就跟男友結婚生子，但隨著小孩逐漸長大，孩子越來越皮還會頂嘴，讓她現在非常後悔，每天下班看到小孩就心累，沒來由的討厭孩子的吵鬧聲，感嘆「有沒有人跟我一樣」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，以前年輕時很憧憬結婚生小孩，所以大學一畢業就結婚生子，但隨著兩個小孩逐漸長大，越來越皮還會頂嘴，真的很後悔那麼早結婚、超後悔生小孩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她說，現在每天下班看到小孩就心累，沒來由的討厭孩子的吵鬧聲，「每天都想，我好討厭我的小孩，「有沒有人跟我一樣，都不知道找誰訴說，跟家人說，他們就說『你自己要生的』，根本沒辦法抒發我的情緒」。

她也補充說，抱怨歸抱怨，她其實非常疼愛孩子，每天給孩子的愛與擁抱不會少，「每天下班回到家，2個屁孩就會衝過來抱抱說愛我想我，他們也很聽話」、「只是終究是孩子，還是會吵鬧，我只是希望下班能好好的安靜休息而已」。

▲▼後悔生小孩。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼後悔生小孩。（圖／翻攝自Dcard）

 ▲▼後悔生小孩。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友認為，原PO抱怨沒有錯，「這是一種情緒抒發，連抒發負面情緒都不行，未免也太嚴苛」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「廢話這麼多，生了就負責任好好養好，不想生的人就不要生了才在那邊抱怨，小孩有夠衰」、「這種事本來就不可逆，要想好再生啊，大學一畢業就生怪誰，怪你自己吧」、「後悔也沒用啊，這篇只能當警世文，大家真的不要沒想清楚就生小孩」。

也有許多人支持原PO，「媽媽也是人，又不是神，有什麼情緒都很正常，適時的抱怨抒發一下，還好吧」、「養育小孩是一件幸苦跟要做功課的事」、「毒留言真可悲，生小孩這種事，就算有萬全準備，也會有一堆突發狀況無法應付，抱怨沒有錯啊，這是一種情緒抒發，連抒發負面情緒都不行，未免也太嚴苛」、「我也有過，後悔只是一個念頭，但我還是非常愛孩子，看他們的笑容就又覺得值得了」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
即／「對不起，我確診了！」王鴻薇今起暫停拜票改直播和選民見面
宮廟被肉搜！乩身「退駕哭整夜」孩子3天不能上學
快訊／林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道驚見「4輛麥拉倫」被他輕鬆超車　一張照嚇壞萬人：全球僅50輛

二寶媽後悔生小孩！沒來由「討厭孩子吵鬧」　抱怨文掀論戰

男友秘籌求婚派對！閨蜜卻偷吃已婚主管：在他家床上好刺激

「魔術師客戶」少付100元！外送員回想1手法嘆：辛苦錢也要騙

塔羅師算命「算到睡著」被要求退費　翻臉嗆客人：會把你PO上限動

搶藥寄大陸恐害親友挨罰！食藥署示警：中國僅允許藥品「少量」輸入

關於「最美里長」的20個小知識！陳紫渝揭理想型3條件　私下興趣曝

快訊／花蓮22:32發生規模4.6地震　最大震度4級

老饕求問一道「新竹懷舊料理」叫什麼　竟讓99％在地客家人投降了

宮廟被肉搜！乩身「退駕哭整夜」孩子3天不能上學：努力被扭曲

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

梅西1傳1射登現役進球王　阿根廷3比0大勝闖冠軍戰

國道驚見「4輛麥拉倫」被他輕鬆超車　一張照嚇壞萬人：全球僅50輛

二寶媽後悔生小孩！沒來由「討厭孩子吵鬧」　抱怨文掀論戰

男友秘籌求婚派對！閨蜜卻偷吃已婚主管：在他家床上好刺激

「魔術師客戶」少付100元！外送員回想1手法嘆：辛苦錢也要騙

塔羅師算命「算到睡著」被要求退費　翻臉嗆客人：會把你PO上限動

搶藥寄大陸恐害親友挨罰！食藥署示警：中國僅允許藥品「少量」輸入

關於「最美里長」的20個小知識！陳紫渝揭理想型3條件　私下興趣曝

快訊／花蓮22:32發生規模4.6地震　最大震度4級

老饕求問一道「新竹懷舊料理」叫什麼　竟讓99％在地客家人投降了

宮廟被肉搜！乩身「退駕哭整夜」孩子3天不能上學：努力被扭曲

台中柳川158萬套房！黑綠模糊「詛咒型天花板」曝　內行人大讚

國道驚見「4輛麥拉倫」被他輕鬆超車　一張照嚇壞萬人：全球僅50輛

陸禁台產品！王定宇提「報復作為」：封殺中國啤酒、限制晶片出口

G-EIGHT落幕！1.5萬玩家瘋試玩　赤燭《九日》獲大乾爹票選冠軍

中國駐英外交官「向港人施暴」竟離英避調查　議員批：懦夫

綠營學者「罵爆陳吉仲」去找蔡總統上課　劉寶傑大驚：他是草包

二寶媽後悔生小孩！沒來由「討厭孩子吵鬧」　抱怨文掀論戰

男友秘籌求婚派對！閨蜜卻偷吃已婚主管：在他家床上好刺激

CNN揭台積電這一點「美國偷不走」　PTT一面倒嘆：看完只覺得丟臉

烏俄完成新一波「換俘行動」　64烏克蘭人＋1美國公民獲釋

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

生活熱門新聞

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

乩身被肉搜「退駕哭整夜」孩子3天不能上學

租屋族寒流保暖　內行人推1神器

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

不是沒人要！12星座「一直單身難脫魯」原因曝

陳紫渝揭理想型3條件！私下興趣曝

好市多紅茶改3小甕裝　會員笑：全家都有了

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

達標！今迎入冬首波大陸冷氣團

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

更多熱門

相關新聞

讓孩子練習玩情緒的溜溜球

讓孩子練習玩情緒的溜溜球

父母不要太心急，急著想幫孩子解決青春期面對的成長問題，或是消除情緒劇烈震盪所帶來的衝擊，這些都是孩子在成長過程中，自己要練習去覺察與轉換的能量。處理孩子的情緒，比處理自己的情緒，還要辛苦上好幾倍。不但急不得，反而需要更多的同理與溫柔陪伴，最重要的是，耐心等待。

王后傘下》孩子長大後為母親撐傘

王后傘下》孩子長大後為母親撐傘

她聽婆婆話！坐月子「1個月不洗頭」吐了：比大便還臭

她聽婆婆話！坐月子「1個月不洗頭」吐了：比大便還臭

2023台南好YOUNG耶誕跨年活動親子活動

2023台南好YOUNG耶誕跨年活動親子活動

國小兒「寒假計畫」藏亮點　千人笑瘋狂推

國小兒「寒假計畫」藏亮點　千人笑瘋狂推

關鍵字：

孩子二寶媽親子

讀者迴響

熱門新聞

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

法國明凌晨開踢！　安全帽酷哥砸10萬重押摩洛哥

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

乩身被肉搜「退駕哭整夜」孩子3天不能上學

【詐團集中營首腦1】男遭剁指斷腳筋女被逼賣淫　關鍵證人曝緬甸豬仔慘況

租屋族寒流保暖　內行人推1神器

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

張蘭轟大S嫁汪小菲「就是借個種」！結婚第1天早看出：是殺豬盤

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

高雄富翁13億遺產　里長兒私吞3200萬

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面